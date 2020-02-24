“五里雾中”，全国感染后迟迟到的来“严重”警报，面临失控危机. February. 24, 2020 09:00. . 在国内新冠肺炎病例暴增至550例、5人死亡后，韩国政府23日将传染病危机警报上调至最高级别“严重”。这是2009年甲型H1N1流感爆发后首次发布“严重”警报。这意味着承认新冠肺炎的社区传播已经相当深入，此后防疫对策将从切断传染源转向减少损失。为此，有可能采取学校停课、限制公共交通等更严格的强制性措施。 鉴于新冠肺炎疫情恶化，全国所有广域地方政府已经出现确诊病例，很多不明感染途径的“一片漆黑”患者也陆续出现，发出“严重”警报已经晚得太多。自上月20日出现首例患者后，仅过一个月，全国17个市、道和军队乃至政府大楼全部出现漏洞。公共机关停业导致城市功能瘫痪，全国9家医院的约20名医疗人员被感染，最坏的情况是医院内感染也近在眼前。 从以色列圣地巡礼回来的庆尚北道居民被大批确诊后，以色列首次决定禁止韩国人入境等，12个国家将韩国视为“新冠肺炎危险国家”，并出现了切断的动向。美国国务院也于22日将对韩国的旅游警报上调到了第二阶段。原计划在春季放假时回国的在美留学生等滞留在海外的韩国人担心，如果回到祖国后想再次回到居住国，会遇到困难。 新冠肺炎发展成为国难，在传染病风险管理上失败的政府负有不可推卸的责任。去年12月1日，飞机2个半小时路程的中国湖北省武汉发生了新冠肺炎，但韩国政府直到出现国内首例确诊患者后才发布了危机警报第一阶段的“注意”警报。防疫现场忙碌的本月13日，甚至草率地出现了“提前结束”的乐观态度，但18日起，患者人数直线上升。尽管专家一再建议禁止中国公民入境，但韩国政府直到本月4日才禁止从湖北入境的外国人入境。虽然这是考虑到外交、经济上的影响而作出的决定，但是最终没能果断地锁住门锁，加大了国内损失，在国际上我国国民陷入被拒绝或限制入境的境地。 现在应该尽全力阻止病毒的扩散，减少损失。医疗现场的各个角落已经出现了病床和医疗人员不足的呼吁。应重新修订手册，使其符合“严重”阶段，并根据优先事项分配可用资源。对于每个国民来说，日常的不便是必然的。需要承受个人信息、住址、位置信息暴露等隐私权受到侵害的行为。政府也可以强制学校停课或学院停课。在传染病扩散地区，KTX将不停而过等，在乘坐大众交通工具上也会遇到困难。市民应注意防微杜渐，根据症状程度，到保健所或选择性诊疗所寻找合适的医疗机构，维护个人健康，防止社区感染。如此一来，我们也能克服史无前例的传染病国难。

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