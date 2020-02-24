医疗团队被感染. February. 24, 2020 09:00. . 中国武汉市中心医院的医生李文亮是不顾当局的信息管制、公开新冠肺炎危险性的内部揭发者。在警察的调查和处罚之下又增压力的情况下，李文亮对患者进行诊疗，上个月9日被感染，本月7日结束了34年的短暂生命。他在去世前说：“我不想成为新型冠状肺炎防治前线的逃兵，我想在康复后到治疗一线去。”虽然这成了他未能遵守的遗言，但他优先照顾患者的牺牲精神却留下了巨大的反响。 ▷2015年MERS（中东呼吸综合征）事件当时，医院内的感染是导致事态恶化的因素。不仅医院内出现集体感染，“超级传播者”也来自医院。因此，全国9家医院被关闭，进入了所谓的“同群隔离”。因为患者中免疫力低下的慢性疾病患者和高龄患者较多，因此医院内感染的风险也很大。 ▷上周末，庆北清道大南医院的5名医护人员被确诊为新冠肺炎。这是韩国国内医院医疗人员同时感染的第一例，目前该医院处于关闭状态。首尔恩平圣母医院负责转送患者的职员在出现症状后也转移了207名患者，之后被隔离。被确诊出现1名医生和1名护士的庆南昌原一心医院和确诊患者剧增的大邱地区的大学医院也被关闭。可能引起医务人员和住院病人二次感染的医院内感染，使其他急诊病人都难以得到及时治疗。这就是医院内感染被称为传染病事态中最糟糕的情况的原因。因为地区医疗空白将由此不可避免。 ▷医院内的感染扩散后，政府决定暂时允许针对感冒等轻症患者的电话咨询处方。代替医生发放的处方，医生用传真将处方传达给药局，患者们就会拿到药剂。但是医疗界以患者和医生不直接见面的远程诊疗有误诊的可能性为由提出了抗议。这与中国和日本迎来人工智能时代、允许远程诊疗和远程手术的趋势相去甚远，但新冠肺炎扩散事态会产生什么样的影响令人关注。 ▷因大邱、庆北地区的新冠肺炎扩散和医院内感染扩大，庆北大学、岭南大学、大邱天主教大学医院陆续关闭急诊室。在医疗空白成为现实的恐怖中，医疗团队的斗志也开始散发出光芒。特别是自愿前往成为新冠肺炎据点医院的东山医院和大邱医疗院的医生和护士正在增加。不是为了荣誉，也不是为了成为英雄。只是因为必须坐在需要医护人员帮助的位置。这种平凡的勇气，给了我们战胜新冠肺炎的希望。

한국어