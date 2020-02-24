BTS担任现代汽车“全球氢气活动”代言人. February. 24, 2020 09:01. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 现代汽车将公开人气组合“防弹少年团(BTS)”出演的“全球氢气活动”视频，展开全世界顾客参与的氢气活动。 现代汽车23日表示，21日下午(当地时间)通过美国纽约时代广场的万豪侯爵(Marriott Marquis)酒店户外电子屏幕，播放了氢气活动视频。在以“美丽的大自然给生活带来的感动”为主题的长达1个小时的视频中，BTS的7名成员各自用手指写下“天空、雪、森林”的韩文。接着，现代汽车的氢燃料电动车“Nexo”登场，介绍了现代汽车致力于未来氢气社会的蓝图。在每天流动人口达150多万名的时代广场，在视频播放期间，BTS的粉丝们和游客们还用各自的智能手机和相机拍摄了电子大屏幕。 现代汽车计划从26日开始在现代汽车的社交网络服务(SNS)照片墙账户和YouTube账户上公开该视频。与此同时，在4月中旬之前，以“想要守护的自然”为主题，顾客们可以往照片墙上传照片，公开追加影像。有关氢气活动的内容将在现代汽车的全球(world wide)网站上随时更新。 BTS在2018年11月被委任为运动型多功能车(SUV)“Palisade”的全球宣传大使，从今年1月开始，BTS作为现代汽车的“全球品牌宣传大使” 扩大活动范围，向世人宣传氢气社会的重要性。现代汽车期待通过世界级明星BTS，向1980年代初期到2000年代初期出生的“千禧一代”宣传氢气是未来环保能源。

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