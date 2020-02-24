三星电子再次突破美国5G设备市场. February. 24, 2020 09:01. by 林賢錫 lhs@donga.com. 三星电子23日表示，与美国第5大移动通信公司“US Cellular”签订了第5代(5G)及第4代(4G LTE)设备供应合同。通过此次合约，三星电子与拥有美国全体移动通信用户80%左右的4家通信企业签订了5G、4G供应合同。 这是三星电子首次向US Cellular供应移动通信设备。三星电子计划提供5G综合型基站(Access Unit)等基于3GPP国际标准的多种5G解决方案。综合型基站设备中包括三星电子自主研发的基站用5G调制解调器芯片。该设备在减少电力消耗的同时，还能支持最高10bps(每秒兆位)的通信速度。三星电子方面表示：“综合型基站设备可以轻松安装在建筑物墙壁上，还可以节省埋设光缆的费用。” 随着今年全球层面5G商用化的准备就绪，通信设备厂商之间的竞争也将越来越激烈。根据美国市场调查机构“Dell'Oro”统计的去年第三季度(7~9月)标准5G通信设备占有率来看,华为以31.2%守住了全球第一的位置，而三星电子以15%位居第四，紧随众竞争公司之后。

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