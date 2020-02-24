梅西上演大四喜，彻底征服对手. February. 24, 2020 09:01. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “你令我们遭罪，你令我们受苦，你令我们患难，我们别无选择，只能站起来为你鼓掌。” 23日，在西班牙巴塞罗那的诺坎普球场举行的与FC巴塞罗那队(巴萨)的西班牙甲级联赛客场比赛中，以0比5负于对手的埃瓦尔，对攻入4球的里奥内尔•梅西(33岁•巴萨)送上了赞词。在比赛中惨败的球队甚至表现出超乎寻常的反应，梅西的“独角戏”帮助巴萨大胜对手。在梅西的活跃表现下，本场过后巴萨积55分(17胜4平4负)，将0比1负于莱万特的皇家马德里队(积53分)踢到了积分榜第2位。 上半场第14分钟，梅西得球后转身突破，穿裆过掉防守球员后，闪开角度巧射远角入网，接着在上半场第37分钟、上半场第40分钟、下半场第42分钟，梅西又接连攻入3球。英国媒体《吉布米体育》报道说：“梅西的得分能力非常出众，总攻击点(进球或助攻)突破了1000个(1002个)。”根据足球转会专业网站德国《转会市场TransferMarkt》的统计资料显示，梅西在巴萨和阿根廷国家队共踢了853场比赛，进球数为696个，助攻数为306个。而吉尼斯足球运动员个人最多进球(助攻除外)纪录是“足球皇帝”贝利(巴西)保持的1279粒进球(1363场比赛)。 在最近4场比赛中，梅西没有得分，只贡献了6次助攻，但梅西一下子消除了外界对其进球感觉下降的忧虑。据巴萨方面透露，这是梅西第四次在上半场完成帽子戏法，这也是他继2011年对阵马洛卡(上半场30分钟)后，第二快的时间完成帽子戏法。这是梅西职业生涯第7次在一场比赛中攻入4球。另外，梅西的职业生涯总帽子戏法次数达到48次，超过了最大竞争对手克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(47次)。 另一方面，C罗(35岁•尤文图斯队)也在当天与斯帕尔队的意甲比赛中创造了宝贵的纪录。上半场第39分钟，C罗为尤文图斯首开纪录，并带领球队2比1击败对手。自2002-2003赛季在里斯本竞技(葡萄牙)职业赛场出道以来，C罗已经参加了1000场成人比赛(包括葡萄牙国家队出场)。据《转会市场》报道，C罗目前的总攻击点为967个(725个进球、251次助攻)。 另外,，C罗还把从去年12月对阵萨索洛队的比赛开始的意甲连续进球记录增加到了11场。至此，C罗追平了此前由加布里埃尔•巴蒂斯图塔(退役)、法比奥•夸利亚雷拉(桑普多利亚)保持的意甲联赛最多连续比赛进球记录。尤文图斯队积60分(19胜3平3负)，在意甲积分榜上保持领先。

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