以色列禁止韩国人入境，机场遣返客机. February. 24, 2020 09:01. by 李世亨, 申나리 turtle@donga.com,journari@donga.com. 以色列担心新型冠状病毒感染症扩散，全面禁止韩国人和在韩国滞留14天以上的外籍游客入境。 据韩国驻以色列大使馆当地时间23日透露，以色列政府以最近前往该国朝圣的韩国人中出现了多名新冠肺炎感染者、而且韩国整体上感染者也在大幅增加为由，决定对韩国人和来自韩国的外国人实施禁止入境。 据庆尚北道透露，参与以色列圣地巡礼的39名天主教安东教区信徒（包括1名居住在首尔的导游）中，有18人在21日、22日被确诊为新冠肺炎。他们于8日至16日前往以色列圣地朝拜后抵达仁川机场。 由于以色列采取禁止入境措施，大韩航空客机前一天下午7时55分左右抵达特拉维夫本·古里安机场，机上188名乘客中只有11名以色列籍乘客获准下机，包括130多名韩国人在内的177名乘客和乘务员在着陆两小时后返航仁川。原计划乘坐该飞机从以色列返回韩国的180多人被困在当地。 据悉，以色列此次禁止入境的措施没有与韩国政府进行事前交流，是在大韩航空飞机从仁川国际机场起飞后下达的。韩国驻以色列大使馆相关人士在与《东亚日报》的通话中表示：“大韩航空飞机在特拉维夫机场着陆之前，驻在国保健当局召见了驻以色列大使徐东九，通报了禁止入境的决定。”韩国外交部表示：“已通过以色列政府和以色列驻韩国大使馆，表示了强烈的遗憾。” 另外，被确诊为新冠肺炎的圣地巡礼参加者中，大部分人从回国的第二天开始就去了公共设施、温泉、餐厅等，或在单位工作，甚至参加了团体活动，因此出现第二次感染的忧虑大为增加。庆尚北道的调查结果显示，与确诊患者有过接触的人目前已达到170多人。

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