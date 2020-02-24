一名60多岁女子确诊感染新冠肺炎，日本政府3天前称“没有异常”允许其下邮轮. February. 24, 2020 09:02. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 新型冠状病毒感染症集体爆发的日本邮轮上一名被判定为阴性后回家的日本女性被确诊为感染者，日本政府的疏忽应对受到了纷至沓来的批评。 据《朝日新闻》报道，19日从停泊在横滨港的邮轮“钻石公主”号上下船的60多岁日本女性（枥木县)22日被确诊为新冠肺炎患者。该女性在此前15天的检查中被判定为阴性，日本政府经过2周的观察后于19日批准下船。据了解，该女子当时乘坐公共交通从横滨返回枥木县，之后又外出了一次。但在21日，该女子出现37.8度高烧，第二天再次接受检查，结果出现新冠病毒阳性反应。与该女性条件相同的970名乘客于19日至21日下船，因此有人认为，还有可能出现类似事件。《东京新闻》23日报道说，“日本政府的解释可信度已经崩溃”。 包括美国18人、澳大利亚6人、以色列1人在内等，回国后被判定为阳性的外国人事例也在增加。日本厚生劳动大臣加藤胜信22日表示：“经确认，乘坐各国政府包机回国的乘客中，有来自美国等3个国家的25人被确认为阳性。”值得一提的是，有人认为，日本政府检查结果为阴性的澳大利亚感染者中，有2人有可能是在客房隔离状态下感染的。 厚生劳动省22日表示：“5日开始在邮轮上隔离客房后，没有进行病毒检查而直接下船的人有23人。”据悉，他们在5天前的检查中被确诊为阴性，但在下船前复检时被遗漏。 加藤胜信低头表示“深刻反省”。日本政府事后对3人进行了检查，确认是阴性，并联系其他人员以确定检查日程。漏检的有19名日本人和4名外国人。 日本政府让乘坐邮轮的公务员在没有接受特别检查的情况下就返回工作岗位的做法也引起了争议。据《朝日新闻》23日报道，乘坐邮轮的41名厚生省职员中，有25人已经下船，回到了原来的工作岗位。此前，20日乘坐邮轮的厚生省和内阁官方的两名职员曾被确诊。日本政府在媒体提出批评后，才宣布“将对所有上船的厚生省职员进行检查”。 随着23日在北海道确诊一名70多岁的日本男性，截止到当天下午4时，日本感染人数增至770人。其中邮轮感染人数达634人。当初邮轮上共有3711人，现在只剩下乘务员等约1200人。感染者及有旧病的640多人被送到医院，970名结果为阴性的人下船回家。虽然是阴性但曾与感染者密切接触的89人也下船，被关进埼玉县税务大学，约800名外籍人士已乘坐包机返回。

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