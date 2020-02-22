如果心生疑虑，就克制前往公共场所并进行检查，切实需要协助防疫的公民意识. February. 22, 2020 07:50. . 第31号新冠肺炎确诊患者做过礼拜的新天地大邱教会被曝为超级传播地。保健当局的流行病学调查结果显示，全国156名确诊患者中有98人（63%）曾访问过新天地大邱教会或与他们有过接触。正在进行追加调查的该教会4475名信徒中，544名回答称有发热和咳嗽等疑似症状。宗教活动引发的集体发病是否会引发大规模社区感染，令人担忧。 但是该教会的400多名信徒至今未能取得联系，保健当局正在为进行流行病学调查而苦恼。31号患者访问庆尚北道清道郡的事实也通过手机卫星导航装置的追踪，在事后才被公开。这是国家的危机，信徒们应该积极协助防疫工作，包括主动申报、自行隔离等。只是过度的责难和人体搜索会让他们更加隐蔽。即使为了防疫，也要避免攻击传染病受害者。 不仅是宗教活动，通过在封闭场所聚集大众的活动传播病毒的可能性也很大。在新加坡，3名新冠肺炎确诊患者中有1人是在特定教会感染了该病毒。保健当局建议，尽量减少一次性团体活动，推迟在密闭室内进行的活动。这是需要市民自发协助的部分。 既然地区社会大规模感染已经成为现实，那么政府的防疫网是有限的。要求市民协助防疫，并严格遵守卫生守则。现在，为了自己和邻居，只能小心自己不要成为病毒的宿主。如果出现轻微症状，应自行隔离，如果出现发烧，咳嗽等可疑症状，应到选择诊所就诊。如果直接进入急诊室后被确诊，急诊室将被关闭，其他重症患者可能会受到伤害。遵守戴口罩和洗手、克制使用大众交通及公共设施利用等，成熟的公民意识是切断病毒传播链最有效的方法。

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