特朗普在大选游说中突然批评《寄生虫》. February. 22, 2020 07:50. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 美国总统唐纳德•特朗普(照片)在竞选期间突然公开批评了电影《寄生虫》获得奥斯卡最佳影片奖这件事。分析认为，这是特朗普想以美国电影应该获奖的理论刺激核心支持基础保守选民的投票。 据CNN等媒体报道，特朗普当地时间20日在美国西部科罗拉多州表示，“看到今年的奥斯卡颁奖典礼有多糟糕吗？韩国电影获得了最佳影片奖。这是怎么回事？我们已经与韩国出现了很多贸易问题，但韩国却拿走了最佳作品奖。”他说：“我不知道这是一部这么好的电影。起初以为只颁发最佳国际电影奖，但最后给了最高奖。之前有过这样的经历吗？” 特朗普总统称赞约70年前的作品说，“《乱世佳人》(1939年)、《日落大道》(1950年)等伟大的美国电影有很多。”他还模仿颁奖礼的场面，嘲讽说“获奖选手是韩国”。9日，《寄生虫》在第92届奥斯卡金像奖颁奖典礼上包揽了最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本和最佳国际电影奖等4个奖项。 《寄生虫》的北美发行商NEON在推特上写道：“我们能理解特朗普总统的发言。他不太识字。”NEON批评说，他不会看有字幕的电影，所以不能正确评价非英语圈电影的价值。 特朗普总统当天还批评了获得奥斯卡最佳男配角奖的著名演员布拉德•皮特(57岁)。他说：“我从来不是皮特的影迷，我从未见过他。他是一个在舞台上自以为是的人。”皮特当时发表获奖感言，批评了执政共和党占多数的美国参议院取消本以为会在弹劾审判中提供不利于总统的证词的前白宫国家安全顾问约翰•博尔顿的证词。

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