西班牙媒体：“奇诚庸的下一站将是马洛卡”. February. 22, 2020 07:50. by 李承鍵 why@donga.com. “西甲是我从小就梦想的舞台。似乎比第一次去英超时还要激动。我觉得现在还能挑战，很幸福，很有意义。” 奇诚庸(31岁•照片)无缘K联赛，他的下一站定在西班牙。21日，奇诚庸为与西甲球队进行协商和体检，经由仁川国际机场出国。 1日，奇诚庸结束与纽卡斯尔联队的合约，成为自由签约选手，在与K联赛FC首尔队和全北队的协商破裂后，还与中东、美国的职业球队进行了接触，但最终他选择了西班牙。据西班牙当地媒体报道，奇诚庸的目的地极有可能是皇家马洛卡。对于当初被传绯闻的皇家贝蒂斯，奇诚庸方面称“不知道为什么会传出这样的绯闻”，表明了传闻并不属实。马洛卡俱乐部成立于1916年，地中海西部巴利阿里群岛最大的马洛卡岛是大本营所在。自俱乐部以来，球队还没有获得过西甲冠军的经验，在2002-2003赛季的西班牙国王杯上，球队曾获得冠军。马洛卡队在本赛季西甲20支球队中排名第18位，处于降级区。该队中有日本“足球天才”久保建英(19岁)。 奇诚庸对协商受挫的“娘家队”首尔队再次表示了遗憾。他说：“听说首尔队的组建工作已经结束，我提议加盟球队，但这不是事实。从去年12月开始与首尔队进行了会谈。我觉得首尔队不想要我。全北这么好的球队认可我的价值，本来想好好解决违约金问题，但首尔不允许，所以也不能去全北。”

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