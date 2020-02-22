出口也受到COVID-19疫情冲击，日均剧减9.3%. February. 22, 2020 07:50. by 崔惠? herstory@donga.com. 年初好不容易出现反弹迹象的出口，却遇到了新型冠状病毒感染症(世界卫生组织将新冠病毒命名为COVID-19)这一不利因素，再次出现了动摇。有人担心，如果疫情长期化，今年也很难摆脱出口不振的局面。 据关税厅21日透露，本月1日至20日的出口额为263亿美元，比去年同期增长了12.4%。不是因为出口恢复，而是这个月的开工天数(15.5天)比去年同期(12.5天)多出了三天。反映这一情况的日均出口额为16.9亿美元，比去年减少了9.3%。与截至本月10日的日均出口额同比减少3.2%相比，减少幅度更大。 在COVID-19疫情蔓延之前，出口反弹预期强烈。上个月的日均出口额自2018年12月以后时隔14个月首次转为增长势头。文在寅总统上月20日表示：“从2月开始，出口按月标准将会转为增长。” 但是，由于COVID-19导致中国出现停工潮，特别是与中华圈的贸易规模大幅萎缩。虽然开工天数增加，但本月1日至20日对中国出口同比减少3.7%，对新加坡减少26.7%。有预测认为，3月以后的出口情况也不容乐观。 从中国进口中间材料，在国内完成生产后再出口到中国的供应网也在动摇。由于汽车零配件供应受阻，本月对中国的进口额同比减少18.9%。

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