可吸入颗粒物和新冠肺炎. February. 22, 2020 07:51. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 很久很久以前，有一个老奶奶。老奶奶有两个儿子，一个卖草鞋，另一个卖木屐。一到晴天，老奶奶就担心卖木屐的儿子赚不到钱，一到下雨天，老奶奶就担心卖草鞋的儿子会白忙活。有一个人劝她说：“不管是下雨天还是晴天，总有一个儿子能赚钱，多好啊！”全世界都因为新冠肺炎而得了严重流感。“新冠肺炎的危险性巨大，我们需要对它进行全球防范。”正如联合国秘书长古特雷斯所说，新冠肺炎的危险性堪称非常严重。目前已有超过8万人确诊，2000多人死亡。韩国的确诊患者也在不断增加。 新冠肺炎的死亡者中，基底疾病患者和老人等占绝大多数。截至6月11日，中国疾病预防控制中心已对44672名确诊新冠肺炎患者进行了全面调查，并公布了调查结果。各个年龄段确诊患者的病亡率分别是，80岁以上为14.8%，70多岁为8.0%，60多岁为3.6%，50多岁为1.3%，40多岁为0.4%，10岁至30多岁为0.2%。病亡率和患者的年龄成正比。但令人惊讶的是，9岁以下的感染者中没有死亡者。 以儿童为例，由于免疫系统薄弱，通常被认为是疾病的弱势群体，但为什么没有死亡病例呢？据中国北京儿童医院昆凌善（音译）教授团队12日发表的调查内容，截止到当天，中国的确诊患者达到45000多名，但儿童确诊患者只有28人，而且症状轻微。据说，只有今后进行流行病学调查才能查明原因。但这次新冠肺炎的另一大特点就是男人比女人更脆弱。据中国卫生部门分析，男性病死率比女性高60%。也就是说，儿童和女性对新冠病毒的抵抗力较强。 有趣的是，可吸入颗粒物的情况截然相反。对新冠病毒有强烈抵抗力的儿童和女性在可吸入颗粒物面前非常脆弱。江原大学教授金佑镇（音译）表示，儿童在肺功能方面比成人受到的影响更大。国立中央医疗院高级研究员朴润淑（音译）的研究也表明，超微细颗粒物浓度越高，儿童的住院率就越高。可吸入颗粒物在诱发和加重小儿哮喘时非常严重。因此，美国环境保护局通“校旗”计划，努力保护可吸入颗粒物下的儿童。中国和澳大利亚联合研究表明，从婴儿到幼儿期，如果长期暴露在可吸入颗粒物中，很可能发生自闭症。 女性在可吸入颗粒物方面也比男性更脆弱。特别是孕妇，受到的影响非常大。庆熙大学医学院的研究结果表明，生活在可吸入颗粒物严重地区的孕妇比居住在不严重地区的孕妇生早产儿的危险性更大。梨花女子大学医学院的研究也表明，如果严重暴露在可吸入颗粒物中，生畸形儿的概率就会增加。可吸入颗粒物的厉害程度也不亚于新冠病毒，令人不安和忧郁。来吧！我的孩子和妻子对新冠病毒抵抗力强，我对可吸入颗粒物抵抗力强，各有各的好处，这样安慰自己的话，会轻松一点吗？

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