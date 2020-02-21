针对气球效应又采取“抓鼹鼠”对策……要把全国纳入限制地区吗？. February. 21, 2020 07:54. . 20日，韩国政府将水原的灵通、劝善、长安区，安养的万安区、仪旺市等京畿西南部的5个地区指定为调整地区，并加强了住宅担保贷款比率和转售限制等限制。这些地区是上周公寓价格上升率超过2%等出现价格暴涨现象的地区。为打击违反房地产实际交易法、变相赠与等非法行为，还决定新设由特别司法警察等组成的专门组织。 这是政府自去年12·16对策出台后时隔两个月再次出台房地产价格稳定对策，也是现政府执政以来的第19次。12·16房地产对策缚住超出9亿韩元的住宅金融贷款并提高税收后，找不到地方的资金涌向首都圈南部，出现了价格暴涨的“气球效应”。于是，政府又拿出了对策。如此一来，如果每次房地产价格上涨都仅仅依靠调控，就如同“抓鼹鼠"一样，全国上下要么用调控来覆盖，要么全盘监控全民的房地产交易。 文在寅总统在上个月7日的新年贺词中说，“绝对不会在与房地产投机行为的斗争中输掉”，在14日的记者会上又强调，“将密切关注气球效应，随时推出弥补对策”。政府稳定房地产价格的决心非常强烈，但政府不断出台完善政策，反过来说明政府的房地产政策没有实效。就此次2·20对策，由于面临议会选举的执政党表示反对，政府摇摆不定，进一步加剧了房地产市场的混乱。 在此次对策前后，仁川和京畿道安山、山本等脱离政府目标的地区的房价正在动摇。如果房价上涨就进行限制，如果其他地区房价上涨就再次进行限制，出现了恶性循环。如此一来，房价的上涨将扩散到整个首都圈，像卢武铉政府时期一样，将重蹈全国大部分主要城市都被指定为投机过热地区的覆辙。卢武铉政府虽然提出了比任何一届政府都要强有力的房地产限制对策，但是5年间首尔公寓价格上升了57%。是不是未能从过去的失败中学到经验，重复错误的政策，希望从头开始从根本上重新设计房地产对策。

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