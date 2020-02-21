死后走向自然，美国将正式实施“堆肥葬礼”. February. 21, 2020 07:55. by 金民洙=东亚科学记者 reborn@donga.com. 人死后，将尸体放入棺材内埋葬或火化。虽然带有回归自然的象征和传统意义，但实际上并不怎么环保。制作用于埋葬的棺材需要树木，而且需要一定面积的土地。火化尸体需要消耗大量的天然气，在此过程中会产生温室气体。 今年5月，美国华盛顿州将首次试验新的葬礼文化，而不是埋葬或火葬等现有方式。政府正在推进将人的尸体变成堆肥，使其回归大自然的所谓“堆肥葬礼”。在此之前，去年华盛顿州议会通过了允许堆肥葬礼的法案，并将于今年5月开始正式实施。 如果尸体直接埋在地下，从分解到返回自然通常需要数月时间。埋在地下的尸体随着腐败的发生，尸体的皮肤上会出现水泡，并开始浮肿。如果埋藏的土地比较潮湿，细菌活动旺盛，可以在一个月内将尸体分解。而在干燥的环境中，尸体还会保持多年如木乃伊的状态。在此过程中，如果尸体上的病原菌渗透进土里，土壤就会受到污染。人类祖先一直以这种理由和对死者的尊重为例，选择放入棺木后埋葬或火葬的方式。 土壤学家、美国华盛顿大学教授林恩•卡彭特博格斯在此次堆肥葬礼实行前，研究了接受6具捐赠尸体并使其变成堆肥的过程，并于近日对外公布。该研究旨在寻找在社会可以接受的水平上快速自然分解，不发生病原菌等污染的同时起到堆肥作用的方法。 研究人员首先在密闭的空间里将尸体与泥土和木材混合在一起。然后将碳元素和氮的比重定为30比1。这是一种类似于微生物顺畅活动的土壤环境。由于尸体的水分、蛋白质和氮含量高，而碳元素相对不足，因此需添加碳元素。随着微生物的活动越来越频繁，尸体开始和土壤一起分解。问题是，在分解过程中会产生另一种温室气体甲烷，它会导致堆肥所需的肥料成分铵减少。为了解决这个问题，研究人员采用了电化学方法。在成为堆肥的最后过程中，3天里温度维持在55摄氏度。这是为消除大肠杆菌等病原菌和传染性污染物质而加热。卡彭特博格斯教授说，“4至7周就可以完成环保的葬礼。火葬所需的能量也只有原来的八分之一，每具尸体的二氧化碳排放量也将减少1吨左右。” 另外，该法案已完成了法律、伦理方面的讨论。卡彭特博格斯教授说，“在华盛顿大学哲学系和医学院研究人员的帮助下，不仅研究了生物安全问题，还进行了法律和伦理方面的探讨。目前我们正以开放的姿态与那些因宗教原因难以接受新葬礼文化的人进行对话。” 研究成果将共享给在华盛顿州推进堆肥葬礼事业的民间葬礼公司“Recompse”使用。Recompse公司相关人士表示，“很多人都希望能够以更加环保的方式结束自己的人生。希望拥有环保人生的人对此非常关注。”华盛顿州政府希望，如果人们在休息的市中心庭院等地方使用这种方式制造的堆肥，将开启一种新的丧葬文化，让某些人的死亡给活着的人带去惠泽。

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