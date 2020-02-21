青瓦台宴请《寄生虫》主创用的也是“炸酱乌龙面”，文总统“是妻子呈献的”. February. 21, 2020 07:55. by 朴孝穆记者 tree624@donga.com. 文在寅总统20日邀请以奉俊昊导演为首的电影《寄生虫》主创人员前往青瓦台共进午餐，他表示“将化解不平等作为最优先施政课题，但遭到很多人的反对，政策无法立竿见影，心急如焚”。 对于电影《寄生虫》在奥斯卡颁奖典礼上获得4冠王，文在寅总统表示：“这份荣耀为因新型冠状病毒感染症(世界卫生组织将新冠病毒命名为COVID-19)疫情而陷入困境的韩国国民带来了极大的自豪感，给了国民很大的勇气。对此表示特别感谢。”制作方E&A代表郭信爱、编剧韩进元、演员宋康昊、李善均、赵汝贞、朴素丹等出席了当天的午餐会。 特别是文在寅总统表示：“我对《寄生虫》所展现的社会问题深表同感。不平等现象变得非常坚固，甚至让人感觉像是新的阶级。”同时，他还表示，将加大对电影学院的支持力度，切实给予支持，但绝不会干涉电影创作。对此，奉导演回答道，“听了总统的这一番长谈，我陷入了冲击漩涡之中。因为平时对某些滞销话题有主题意识，现在好像都一一解开了。” 文总统的夫人金正淑女士出席的当天午餐菜单中，还出现了在电影中象征贫富差距的“炸酱乌龙面”。文在寅总统介绍说：“这是妻子献给包括奉导演在内的大家的炸酱乌龙面。” 另一方面，青瓦台相关人士在被问到“在COVID-19确诊患者不断增加的情况下，有没有讨论过推迟《寄生虫》主创人员宴请午餐”时，表示“从未听说过这样的讨论”。

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