现代信用卡推出数字特色卡. February. 21, 2020 07:55. by 金紫炫记者 zion37@donga.com. 现代信用卡20日表示，针对在互联网、移动等普及化的环境下成长的“数字土著世代”，将推出新产品“数字爱好者(Digital Lover)”卡。 由“基本”“订阅”“礼品”三层构成的数字爱好者卡，对YouTube Premium、Netflix等数字服务都有优惠。 从2层开始可以得到国内外的购物优惠和旅游及文化优惠，从3层开始可以得到个人定制优惠等。 作为数码专用商品，从申请信用卡到明细表查询等所有过程都只能在现代信用卡应用程序中进行。

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