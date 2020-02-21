柳贤振在多伦多队完成首次现场投球. February. 21, 2020 07:55. by 李憲宰 uni@donga.com. “怪物投手”遇上“怪兽的儿子”会发生什么事情呢？ 新赛季成为美国职棒大联盟多伦多蓝鸟队的新王牌的“韩国怪物”柳贤振(33岁)首次与队内最有潜力的选手弗拉基米尔•小格雷罗(21岁•照片)展开了对决。这是20日在美国佛罗里达州达尼丁TD球公园附近训练场举行的春训上发生的事情。 柳贤振当天进行了首次现场投球。这是在进入实际比赛之前，把击球手放在击球位上像实战一样投球的训练。 这是队内王牌的第一次现场投球，因此包括主教练查理尔•蒙托约在内的很多教练组成员都观看了训练。在候补投手踏板上扔了25个球后踏上投手踏板的柳贤振，在面对特奥斯卡尔•埃尔南德斯、兰德尔•格里奇、鲁本•特哈达、小格雷罗等队友时，共投出了25个球。 最精彩的是柳贤振和小格雷罗青之间的对决。小格雷罗是有着“怪兽”绰号，曾风靡一时的巨炮手弗拉基米尔-格雷罗的儿子。格雷罗在球员时期共击出了449个本垒打，他经常不挑好球和坏球，轰出大炮本垒打。 继承父亲遗传基因的格雷罗在进军美国职棒大联盟的第一年即去年就击出了15个本垒打，显示出了作为新一代本垒打击球手的可能性。在去年的全明星赛上，他在本垒打大赛上足足轰出91个本垒打，发挥出了怪力。 柳贤振的第一个投球让小格雷罗出现了空挥。柳贤振从第一球开始就投出了标志性的变速球。球像直球一样进入身体一侧后突然迅速下沉，球棒被球打乱了节奏。此后，小格雷罗也没能准确击中柳贤振的球。接连出现了打偏的腾空球和界外球。轮到自己的时候，小格雷罗似乎有些无奈地笑了一下，离开了击球席。 在圣路易斯红雀队时期曾与柳贤振交手过的格里奇也对柳贤振的投球竖起了大拇指。格里奇说：“向我投球时，柳贤振混合运用了变速球、曲线球和快速球等。他是一位懂得如何投球的选手。无论处在哪个击球数上，都能用曲线球或变速球投进好球区。” 面对4名击球手共投出25个球的柳贤振在候补投手席上再投出10个后结束了训练。共投了60个球的柳贤振补充说，“在训练营结束时，投球数会增加到80个。今天为了不被队友击中球，在投球运用方面费尽了心思。” 柳贤振将再进行一次现场投球训练，然后参加表演赛(季前赛)。多伦多队的首场季前赛定于23日进行。

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