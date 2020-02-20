通过韩国卫星追踪微细颗粒物的移动路径. February. 20, 2020 08:14. by 尹新英 东亚科学记者 库鲁=圭亚那联合采访团 ashilla@donga.com. 当地时间18日晚7时18分（韩国时间19日上午7时18分），南美法属圭亚那的圭亚那航天中心控制室紧张异常。因为韩国自主研发的海洋及环境观测静止轨道卫星“千里眼2B”号搭载在欧洲运载火箭“亚利安5”上发射。“千里眼2B”号在发射31分钟后的7时49分从发射体分离，6分钟后的7时55分，与澳大利亚的亚萨拉加控制站成功通信。这是发射成功的信号。控制室低声欢呼庆祝成功。 “千里眼2B”号是在韩半岛上空约3.6万公里的上空，像拍摄视频一样实时观测韩半岛周边地区大气环境的世界上第一颗静止轨道卫星。它搭载的环境传感器将在10年内对二氧化氮、二氧化硫、臭氧等形成微尘或引发气候变化的大气污染物进行精密测定。微细颗粒物在东北亚哪个地区如何形成，通过何种途径越境，都可以查得一清二楚。国立环境科学院长张允石（音译）表示：“现有的卫星每天可以观测环境一到两次，但‘千里眼2B’号白天可以持续观测12个小时，因此可以更加详细、准确地掌握微细颗粒物的路径。” 它们还具有严密监视海洋环境的功能。搭载的海洋传感器不仅可以观测到赤潮、褐潮、绿潮、铜藻等的发生，还可以实时监控海洋垃圾投弃现状和污染物移动现状。它可以探测到海雾或海冰的发生情况，事先发出警告，监测渔场，对渔业也有所帮助。韩国海洋科学技术院海洋卫星中心负责人柳柱炯（音译）表示：“大洋的水温可以对研究多年不断上下变化的厄尔尼诺和拉尼娜等国际海洋环境变化做出贡献。” 韩国航空宇宙研究院院长任哲浩（音译）表示：“经过几个月的试运行后，海洋传感器和环境传感器将分别从今年10月和明年1月开始正式展开观测任务。” “千里眼2B”号是2018年12月发射的气象观测静止轨道卫星“千里眼2A”号的双胞胎卫星。随着自主开发两颗静止轨道卫星，韩国确保了静止轨道卫星及相关软件开发技术。政府计划将掌握的技术用于研究机关及民间企业开发静止轨道卫星。科学技术信息通信部第一次官郑炳善（音译）表示：“将推进技术转让，使民间能够利用公共研究结果”，“为鼓励民间企业参与，政府将带头创造卫星需求。” “千里眼2B”号是科学技术信息通讯部、环境部、海洋水产部的多部门合作事业，从2011年开始开发。由韩国航空宇宙研究院总管，韩国海洋科学技术院和韩国航空宇宙产业、美国一太空公司、法国空中客车公司等参与了开发。

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