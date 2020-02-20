青瓦台：“全部接受企业界有关新冠病毒肺炎疫情的建议”. February. 20, 2020 08:16. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 文在寅总统19日就新型冠状病毒肺炎表示：“有必要大幅加强社区感染应对体系，构筑切实的防御网”，“需要对医院、疗养设施等脆弱设施和教堂等大众利用设施加强防疫。”文在寅此前提到过新冠病毒肺炎疫情可能结束，并一直集中精力发展经济，但在大邱发现大量确诊病例后，再次下令加强防疫工作。 文在寅当天在邀请全国市、道教育监的座谈会上表示：“今天接到了确诊患者大幅增加的报告。” 文在寅表示：“大邱现在处于非常时期，但类似的情况可能到处都有，希望学校当局也保持高度警惕”，“虽然学校停课和延期开学的情况正在减少，但孩子们的安全是最重要的。” 青瓦台当天就新冠病毒肺炎疫情表示，决定全盘接受大企业总裁和首席执行官们13日在与文在寅总统举行座谈会时提出的16项建议，并表示，“期待企业也相信政府，切实落实在新冠病毒疫情发生前预定的投资”。这是青瓦台亲自出面再次要求企业扩大投资。 青瓦台接受的经济界建议事项有：降低航空运输关税、韩中货物运输最大程度便利化、制定中小企业和小工商业者的税制和财政对策等。针对作为刺激内需的方案，三星电子副会长李在镕邀请的晚上会餐活性化一事，青瓦台表示，将积极宣传自律会餐与每周52小时工作制没有关系。 此外，文在寅总统9日访问忠南牙山传统市场时，有一商人因为说道“（景气）像乞丐一样”而遭到亲文在寅强硬支持层的猛烈攻击。青瓦台表示，文在寅总统当天就此表示“遗憾”。青瓦台发言人姜敏锡表示：“文总统说‘让我为这家小菜店老板代言吧’”，“（文总统）认为这是平民化、洒脱的表述，完全没有恶意，是经常使用的情况。” 但是，对于“文在寅总统是否要求支持者保持克制”的提问，青瓦台回答称：“只是对小菜店老板陷入困境感到难过，而不是对支持者作出的反应。”

한국어