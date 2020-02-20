中国国家卫健委：“COVID-19存在气溶胶传播可能性”. February. 20, 2020 08:15. by 尹完準 zeitung@donga.com. 在中国保健当局(卫生局)中的最上级机关首次正式承认了通过气溶胶(大气中漂浮的微小粒子)传播新型冠状病毒感染症(世界卫生组织将新冠病毒命名为COVID-19)的可能性。 中国国家卫生健康委员会(卫健委)在19日发布的《COVID-19诊疗方案(第六版)》中就传播途径表示，“在相对封闭的环境下，如果长时间暴露在高浓度的气溶胶中，病毒通过气溶胶传播的可能性较大。” 卫健委在4日发布的诊疗方案(第五版)中表示，“气溶胶传播途径尚不明确。”但此后，专家和一些地方政府提出了通过气溶胶传播的可能性。8日，上海市政府曾表示，“COVID-19主要传播途径确定为通过飞沫(唾液)的直接传播、气溶胶传播、接触传播。”但第二天的9日，卫健委反驳称“没有证据显示病毒可通过气溶胶进行传播”，引发了争议。 飞沫相对较重，通常无法超出2米范围，而气溶胶相对轻巧，传播距离较远。通过留在办公室等密闭室内空间的气溶胶，有可能发生集体感染。 卫健委还删除了只适用于湖北省的“有肺炎症状的临床诊断患者”分类条款。13日，湖北省将列入这一项目的患者包括在确诊患者中，仅一天时间，湖北省的患者就增加了14840人。 但有人指出，如果采用新诊疗方案，湖北省也没有必要将临床诊断患者包括在确诊患者中，因此，从统计上来看，此举是不是为了减少湖北省的患者规模。

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