孙兴慜右臂骨折或将长时间远离赛场. February. 20, 2020 08:14. by 郑润哲记者、赵应亨记者 trigger@donga.com,yesbro@donga.com. “我这赛季已经不指望孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)了，也许我们的新闻官足够乐观，认为他还能踢几场比赛，但我并不这么认为。” 18日，热刺主帅何塞•穆里尼奥出席了欧足联冠军联赛(UCL)16强首回合比赛的正式记者会，他的表情非常暗淡。记者会之前，球队方面发布了“右臂骨折的孙兴慜将在本周接受手术，之后几周内集中进行恢复训练”的公告。不过穆里尼奥说：“俱乐部撰写公告的方式非常妥帖，不过如果要是让我来写的话，我也许会写一些不同的东西。”甚至预想到了“赛季出局”。托特纳姆热刺队本赛季英超(EPL)最后一场比赛将在3个月之后的5月17日进行，对手是水晶宫队。 16日，孙兴慜在与阿斯顿维拉队的联赛比赛(热刺队3比2获胜)上，开场仅31秒就与对方后卫埃兹里•孔萨相撞，导致右臂受伤。在前锋哈里•凯恩(腿筋伤)长期缺阵的情况下，孙兴慜作为唯一一名前锋上场(包括补时100分钟)，并发扬了攻入2球的斗志。孙兴慜在受伤的情况下依然表现出色，并入选英超第26轮最佳11人阵容。 大多数英国媒体认为，孙兴慜的术后恢复时间为6至8周。江南JS医院院长(前韩国足球代表队主治医生)宋俊燮表示：“比起骨裂错位，应力断裂(线形骨折)需要8周左右的恢复时间。线形骨折会非常疼，孙兴慜的精神力真的很强。”忍痛坚持比赛，会不会让伤病恶化？对此，宋院长表示：“足球运动员的体重会向腿部倾斜，因此如果骨折后胳膊没有受到进一步的冲击，情况就不会恶化。” 孙兴慜曾在2017年6月多哈举行的俄罗斯世界杯预选赛中右臂骨折。当时在首尔庆熙大学医院接受手术，两个多月后重返英超赛场(2017~2018赛季揭幕战)的孙兴慜表示，“非常想念驰骋在球场上的感觉。”归队后，孙兴慜曾一度缠着绷带或戴着护具参加比赛，直到去年夏天才拆掉插进右臂的铁芯(见表)。 专家们预测，孙兴慜的伤势与以往不同。3年前，右臂前腕(从胳膊肘到手腕)的骨头肘部受伤。中央大学医院康复医学科教授徐京默(音)表示：“骨折的地方很难再次骨折。因为在恢复的过程中，骨头中间会生出津液，变厚。这次的骨折部分可能是靠近手腕一侧的骨头。” 曾两次右臂受伤的孙兴慜有可能会产生心理阴影。似乎还需要得到康复医疗人员和心理医生的帮助。仁荷大学教授(体育心理学)金炳俊建议说：“反复受伤的选手们会经历愤怒、拒绝(回避状况)、接受(投入康复)等阶段。为了让运动员快速度过愤怒和拒绝的阶段，应让其拥有积极的心态，为了复出后的东山再起，有必要进行思想训练。 孙兴慜最近受到了对方后卫的集中牵制。有分析认为，在激烈的身体对抗中受伤的危险性正在增大，因此需要制定相应的对策。韩国体育政策科学院成奉柱博士表示：“孙兴慜需要仔细观察像柔道选手一样在下落时将身体卷成圆圈，以缓解冲击等方法。另外，手术后需要通过平衡训练来保持双臂的肌肉功能。” 孙兴慜的受伤对热刺队和即将参加卡塔尔世界杯亚洲区第2轮预选赛的韩国足球代表队来说都是不利因素。另外，如果恢复迟缓，根据今年夏天的兵役特例进入基础军事训练的日程也会受到影响。19日，《标准晚报》等部分英国媒体报道说：“孙兴慜将回到韩国接受右臂手术。”在这种情况下，孙兴慜很有可能再次前往3年前接受手术的医院。 另外，部分韩国粉丝还前往与孙兴慜发生冲突的阿斯顿维拉队球员孔萨的照片墙等，留下恶意留言，引发了争议。

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