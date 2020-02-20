“全靠QLED”……三星电子连续14年占据全球电视机市场首位. February. 20, 2020 08:15. by 林賢錫 lhs@donga.com. 三星电子连续14年占据全球电视机市场首位。这得益于高端产品群——量子点发光二极管（QLED）电视机的出色表现。有评论认为，在中国低价产品攻势下，该品牌在保持销量的同时，还顺利开拓了高端市场。 LG电子去年第四季度（10∼12月）在有机发光二极管（OLED）电视市场也首次突破100万台。 据市场调查机构“IHS Markit”19日透露，三星电子去年在全球电视机市场的销售额中占30.9%，从2006年开始一直保持着市场占有率第一的记录。特别是三星电子去年首次实现了30%的市场占有率。LG电子（16.3%）、索尼（9.4%）和海信（6.4%）等紧随其后。 从销量来看，三星电子去年以19.8%的占有率位居第一。LG电子以12.2%位居第二。中国企业TCL（9.2%）、海信（7.8%）、小米（5.8%）紧随其后。 在三星电子电视机总销量中所占比重每年都在增加的QLED电视机带动了好业绩。数据显示，去年QLED电视机销量达到532.3万台，比上年（259.9万台）翻番。去年全世界QLED电视机销售量约为597万台，这意味着在该市场销售的电视大部分都是三星电子的产品。QLED电视机以清晰的画质为特征，QLED 8K的像素是现有超高清（UHD）电视的4倍，达到3300万以上。 随着高端产品销量的增加，三星电子自然而然地在高价、超大型屏幕市场也继续保持了市场占有率优势。 在电视机市场上，高价产品一般是指价格在2500美元（约合297万韩元）以上的产品。三星电子去年在高价电视机市场销售了一半以上（52.4%）。与排在第二位的索尼（24.7%）的差距也扩大到了一倍以上。 在屏幕大于75英寸的超大型电视机市场上，以销售额为准，三星电子去年的占有率为49.6%，大幅领先排在第二位的索尼（19.1%）。这意味着，世界每两台高价、超大型电视机中，就有一台是三星产品。 有评价称，去年韩国企业面对来自中国的低价攻势，开拓高端市场的战略奏效。以去年各国的出货量为基准，中国为33%，超过了韩国（32.1%）。但以金额为准，市场占有率最高的是韩国（47.2%）。 LG电子去年第四季度（10∼12月）在OLED电视机市场也创下了史上首次销售100万台的纪录，从而加速了高端市场竞争。LG电子自2013年推出OLED电视机后，去年累计出货量超过了500万台。特别是在去年全部OLED电视机销售量（299万台）中，LG产品所占的比重为55.2%（165万台）。业界预测，到2023年，LG电子OLED电视机的年出货量将达到1000万台。 专家们预测，今年欧洲杯2020和东京奥运会等大型体育赛事的举办，将推动高端电视市场的发展。三星电子的方针是，以QLED 8K产品群为龙头，继续保持高价产品市场的优势。三星电子相关人士解释称：“今年举办大型体育赛事时，高画质产品群的销量可能会增加，因此将继续实施高端战略。”

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