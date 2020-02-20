战胜特纳的泰迪. February. 20, 2020 08:15. . 一群狗聚集在有桌子的室内。坐在红色安乐椅上的白色泰迪被各种各样的狗围着。泰迪把一只脚放在面前展开的书上，远远望去，泰迪的眼神使人联想到陷入沉思的人。 绘制这幅画的爱德温•兰塞尔是一位美术神童，他13岁时就在英国皇家学院举办展览。24岁时被选为奥斯卡会员，5年后成为那里的教授。这比24岁成为准会员，32岁成为教授的约瑟夫•马洛德•威廉•特纳更早取得了成功。然而，这幅动物画却给当时作为风景画家享有最高声誉的特纳带来了耻辱。1840年皇家学院的展览共展出了超过1200幅作品，但当时65岁的大师特纳和38岁的年轻画家兰塞尔的画作引起了人们的关注。看过画的评论家们的反应形成了180度大转弯。特纳的四幅作品中还包括了《奴隶船》，这是一幅描写在台风肆虐的大海中，因钱被扔下船的奴隶的画。特纳的主题让人很不舒服，而且画的形态也不明显，看过他画的人指责他是个精神失常或糊涂的画家。而评论家对兰塞尔的画作则称赞说，他们认为这是一幅“很好地显示狗表情的杰作”，而且给出了绘画的技术、创意、色彩、结构、细节描写等都十分完美等很好的评价。特别是对于非常喜欢小狗的维多利亚女王来说，这完全是一幅“取悦自己品味”的画。兰塞尔很快成为女王最宠爱的画家，10年后还荣获骑士爵位。 事实上，这幅画并不是纯粹的动物肖像画。这是对英国法律界的讽刺画。坐在红椅子上的泰迪象征着时任大法官的亨利•布罗姆。他虽然是主导了奴隶废除法和选举法修改等的进步政治家，但总是要与反对派同事斗争。画家通过拟人化手法，隐喻机智地表现出通过一个法案是多么重要和艰难的事情。美术评论家

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