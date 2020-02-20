“坐车”（TADA）被判合法……需要开创共享经济与相生社会的智慧. February. 20, 2020 08:16. . 在昨天举行的“坐车”案一审中，法院对涉嫌违反《客运汽车运输事业法》而被起诉的索卡代表李在雄、VNC代表朴在旭（均为音译）和相关法人宣告无罪。“坐车”是一种利用智能手机应用软件，可以呼叫带有司机的11座面包车的服务。检方认为该服务是没有执照、实际上从事出租车运营的“非法呼叫出租车”，起诉了李在雄代表等，而“坐车”方面则反驳，属于“合法租车”经营，因此没有问题。虽然今后的最终判决还有待观察，但一审法院站在“坐车”方一边，作为第四次产业革命的重要一环——振兴共享经济的拐点，意义重大。 虽然根据此次法院的判决，“坐车”摘掉了非法的标签，但轿车共享服务要实现稳定，仍有任重道远。因为去年年底国会修改了《客运汽车运输事业法》，规定如果租车企业不是出于旅游目的就不能营业，甚至通过了相关常任委员会。这一法律规定如果想要从事共享轿车事业，必须支付社会贡献金，并另行获得平台经营者的特殊许可，因而也被人称为《“坐车”禁止法》。 技术变革带来的新服务的引入与现有制度的冲突，以及与依靠现有制度来维持生计的工人或经营者的冲突，这是在所有创新领域几乎都有发生的现象。即便如此，也不能将持反对立场的利害关系者视为未来产业的绊脚石或牺牲品。 此次法院的判决应该成为国内消费者可以方便使用美国、中国乃至东南亚国家实行的轿车共享服务的契机。另外，正如许多与移动（Mobility）相关的风险投资企业所希望的那样，共享经济应该在更加自由的制度氛围中得以搞活，并由此产生更多的新的工作岗位。 为此，政府在处理时首先要以全体国民的利益和未来产业的发展为根本。同时，要尽快建立健全相关制度，使相关运营商不再卷入法律争议，可以安心开展经营。同时，应尽快制定实质性对策，减少社会、经济脆弱阶层——出租车营业从业人员遭受的损失。

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