苹果公司也受到新冠病毒“冲击”，第一季度业绩“一片漆黑”. February. 19, 2020 07:56. by 徐東一, 朴湧 dong@donga.com,parky@donga.com. 苹果公司受到了新型冠状病毒感染症的直接打击。苹果公司当地时间17日在主页上公布了为投资者准备的业绩展望值，并表示，“今年第一季度的销售展望值将很难达成”。苹果当天没有给出新的销售预期。也就是说，目前还很难掌握新冠病毒扩散带来的损失规模。 直到上个月为止，苹果还预计第一季度的销售额为630亿~670亿美元（约74.9万亿~79.65万亿韩元）。与去年第四季度的销售额918.19亿美元相比，下降了近300亿美元。当时，苹果因对新冠病毒的担忧，将销售展望值扩大到了最低值和最大值之间相差40亿美元的程度，但就目前而言，这一目标很难实现这一目标。 当天苹果下调业绩预测值的原因有两个：“生产出现问题”和“中国国内销售减少”。 苹果90%的Iphone都是在中国生产。中国国内规模最大的Iphone组装企业富士康10日重新开工，但未能进入正常运营。《华尔街日报》报道称，富士康的目标，是到本月底在中国实现50%的生产，到下月中旬80%的生产。苹果也预测称，“虽然所有设备都重新启动了，但增产的速度比我们预想的要慢”，“世界Iphone的供应将暂时受到限制。” 预计中国智能手机市场的低迷也会对业绩造成巨大打击。随着新冠病毒的扩散，苹果公司关闭了在中国的卖场。近期，一些卖场已经开业，但缩短了营业时间，无法正常营业。据市场调查公司Counter Point Research透露，受新冠病毒影响，今年第一季度（1月~3月）中国智能手机市场将同比减少20%以上。Counter Point Research研究员布雷迪·王（音译）表示：“根据2月的业绩，也有可能进一步降低预测值。” 因苹果业绩放缓的警告，不仅是国内企业，全世界的企业对新冠病毒冲击的担忧也在增加。当天，《纽约时报》报道说：“苹果公司是第一个针对中国和病毒对企业产生连锁效应的困难公开发表的企业。新冠病毒对世界经济的冲击越来越可怕。”美国消费者新闻与商业频道（CNBC）也援引全球商业调查公司Dun & Bradstreet的预测称，受新冠病毒的影响，全球500万家企业可能受到冲击。 以三星电子为例，由于去年已经完全撤出中国国内的智能手机生产线，短期内出现生产差池的可能性很小。但由于新冠病毒事态，其公开活动或营销活动很可能萎缩，因此很难避免对销售产生负面影响。三星电子目前在中国市场的占有率排在前五位，但仍然在为扩大高端及中低价智能手机市场而努力。三星电子无线事业部长（社长）卢泰文最近也表示：“中国对三星电子来说是重要的市场。我们没有放弃。” 预计，新冠病毒将在全球智能手机市场低迷的同时，还将影响各企业新产品的上市日程。Counter Point Research等市场调查企业预测，今年第一季度智能手机市场将同比减少5%左右。因为很多智能手机零部件制造商工厂位于中国湖北省等发生新冠病毒的地区内，部分制造商已经出现零部件供应不足的现象。业界原本预计苹果公司会在今年年初推出低价新产品，但此举很有可能被推迟。

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