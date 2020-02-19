索莱马尼被清除后，朝鲜几周内全面禁止使用手机. February. 19, 2020 07:55. by 华盛顿=常驻记者 金正安 jkim@donga.com. 美国政府在1月份清除伊朗革命卫队“圣城旅”司令卡塞姆·苏莱马尼之后，通过“全源情报（All Source Intelligence）”分析，不仅掌握了朝鲜国务委员会委员长金正恩的一举一动，甚至连他的心思状态也了如指掌。 分析结果显示，金正恩在得知索苏莱马尼死亡消息后，受到巨大冲击，同时表现出极度的不安，一直逗留在平壤，主要致力于了解相关情况。据悉，朝鲜当局为了切断外部信息，在几周内全面禁止在朝鲜境内使用手机。美国政府有关人士当地时间17日对《东亚日报》表示：“这是美国情报机关合作调查的‘全源情报’分析结果。” “全源情报”通常是整合了包括人员渠道（HUMINT）、视频信息（IMINT）、通信信息（SIGINT）在内的所有来源的信息。此前，虽然有分析认为，朝鲜领导层可能因美国清除苏莱马尼而受到冲击，但美国情报当局动用包括人工情报在内的全部情报资产，甚至掌握了金正恩和朝鲜领导层的心理状态，尚属首次。对于“美国情报部门在朝鲜拥有多大程度的人工情报能力”的提问，政府相关人士回避具体回答，只是说：“这是我们拥有的情报资产之一。” 据悉，根据情报分析结果，朝鲜领导层内一度称特朗普为“纸老虎”，但在苏莱马尼死亡后，这种说法完全消失。另一位对朝消息灵通人士表示：“金正恩委员长似乎因为完全没有想到苏莱马尼会被清除而感到极度恐惧”，“据我所知，朝鲜领导层传出了特朗普总统不是纸老虎而是真老虎的说法。” 美国政府相关人士解释说：“据掌握的情况，在苏莱马尼被清除之后，金正恩委员长进行经济视察，也是为了收拢国内民心。”但该相关人士表示：“特朗普政府并没有考虑到要对朝鲜发出警告，而选择了清除索莱马尼。” 与此同时，朝鲜当局为了切断外部信息和事前预防外部威胁，采取的措施之一就是阻止朝鲜内部的手机使用。据悉，美国通过分析朝鲜内部手机基站相关信息等，确认了上述情况。

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