任钟晳访问阿联酋的理由. February. 19, 2020 07:55. by 申나리, 黃炯? journari@donga.com,constant25@donga.com. 韩国外交部18日宣布，以前总统秘书室室长任钟晳为团长的总统特使团将于18日至20日访问阿联酋(UAE)。部分人分析，受到共同民主党选举对策委员会加入邀请的任前室长是为了明确拒绝意向而选择了访问UAE。 外交部当天表示：“任前室长等特使团为了进一步加强今年迎来建交40周年的两国间特别战略伙伴关系，计划会见阿联酋政府的高层领导人，就两国在政治、外交、经济及国防等多方面的实际合作方案进行协商。”据悉，特使团将就阿联酋和巴拉卡核电站等能源、国防相关问题和10月举行的“2020迪拜世博会”上运营韩国馆等问题进行协商。 但是，外交消息人士就任前室长参与特使团一事表示“决定有些突然”。民主党内部有人分析说，这可能反映了任前室长避免加入选举对策委员会的意图。以李海瓒代表和李洛渊前国务总理为两驾马车的民主党选举对策委员会将于任前室长回国的20日成立。民主党向宣布退出政界的任前室长提议参加首尔广津的竞选和湖南地区选举对策委员长等，但任前室长拒绝了这一提议。但是党内也有观测称，在选举临近之际，任前室长将以“白衣从军”的形式参与支持游说等。

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