朴世莉和朴仁妃到底谁更伟大？. February. 19, 2020 07:56. by 姜泓求 windup@donga.com. 朴仁妃(32岁)在16日结束的美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛澳大利亚女子公开赛上夺得冠军，并取得了职业生涯总计第20场胜利。在韩国选手中，这是继取得25胜后退役的东京奥运会女子高尔夫代表队主教练朴世莉(43岁)之后，第二位取得20场胜利的球员。 美国高尔夫媒体《高尔夫频道》以此为契机，比较了争夺韩国历代最佳高尔夫选手的朴世莉和朴仁妃。 该报道以“在韩国选出最优秀的高尔夫选手就像在肯尼亚选出最好的马拉松选手和在荷兰选出最好的速滑选手一样困难”为前提。 该报道评价称，“朴世莉在韩国的地位就像神职一样绝对”“她退役后仍然是一个备受尊敬的选手”。 该报道记述表示，特别是在韩国经历外汇危机的1998年美国女子公开赛上夺冠，给韩国人带来了自豪感，而且还表现出了可以超越高尔夫，融入韩国人生活的可能性。 据此间媒体报道，朴仁妃在2016年里约热内卢奥运会上获得金牌后，已经可以与朴世莉相提并论。 朴仁妃也许不像朴世莉教练在1998年美国女子公开赛上夺冠时那样让韩国国民感动，但朴仁妃是唯一一位取得奥运会金牌的女选手。 朴仁妃解释说：“以奥运会金牌为契机，能够受到国民对高尔夫的热爱，感到非常荣幸。” 朴世莉教练在LPGA巡回赛中共取得25胜，其中5场是大满贯赛事胜利，而朴仁妃在20胜中有7个是大满贯赛冠军。特别是朴仁妃完成了职业生涯全满贯(更是金满贯)，而朴世莉却一直与赛季第一个大满贯赛事—ANA锦标赛冠军失之交臂。这就是朴仁妃要想在总胜场数上超过朴世莉，还需要获得6个冠军，但在冠军含金量方面已经超越了朴世莉的说法出现的原因。 另外，朴仁妃2013年获得过年度最佳球员，朴世莉教练则在1998年赢得最佳新人奖。 在赛季平均杆数奖方面，朴世莉教练2003年成为首位获得该奖项的韩国球员，朴仁妃则在2012年和2015年两次成功登顶。 在奖金王方面，朴仁妃在2012年和2013年两度占据该榜单首位。 在LPGA总奖金方面，朴仁妃在265个大赛中以1568万3289美元的成绩排在了全体第4位(韩国选手第1位)。参加365个比赛的朴世莉以1258万3713美元排在第9位(韩国选手第2位)。 如果说朴世莉作为开拓者打开了韩国选手进军美国的大门，那么朴仁妃则平定了LPGA巡回赛，算是成为了“世莉儿童(以朴世莉名字命名的高尔夫希望之星培育项目)”的代表选手。 最后，该报道引用了韩国高尔夫相关人士的话，称“朴世莉和朴仁妃都是对韩国高尔夫的发展起着非常重要作用的人物，因此很难分出高低。这就像是比较美国的首任总统乔治•华盛顿和第16届总统亚伯拉罕•林肯谁更伟大一样。”

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