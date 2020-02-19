来书店体验一下“只属于自己的滴滤咖啡”吧. February. 19, 2020 07:56. by 孫宅均 sohn@donga.com. “来书店享受咖啡吧。” 没有比书和咖啡更好的伙伴了。到3月15日为止，在首尔广津区INDEX书店举行的咖啡体验活动“完美滴漏”是能够找到咖啡和书间幸福的组合的场所。 2017年在建国大学附近的集装箱结构服装购物中心建筑3层开业的INDEX书店是打开木材推拉门进入后，立刻就能看出“这里的经营者应该是设计师”的书店。以设计、建筑、艺术领域书籍为主，让人不禁产生“只靠销售书籍就能运营”的想法。 以弘益大学附近的独立书店“thanks books”的主人而闻名的著名设计师李基燮代表、发行设计杂志《Graphic》的金光哲代表、字体设计师文字研究所所长金泰宪是INDEX书店的三位联合创始人。李代表说：“弘益大学前和商圈性质不同，运营上确实有困难。我一直在思考如何走近读者，最后终于达成共识，希望和书一起能找到只属于自己的完美滴滤咖啡。” 在书店入口书架上摆放了用于制作滴滤咖啡的基本工具、各产地的咖啡豆样品和值得推荐的最新咖啡相关书籍。书店还展出并销售由艾雄、林振亚等5位插画师设计的咖啡海报。负责咖啡活动的店长柳柱演(音)说：“参加入门实习班的会员们可以通过各种咖啡豆的蒙瓶试饮(Blind Tasting)，找到符合个人喜好的咖啡豆。” 李代表设计的INDEX书店内部的家具和地板都是由低廉的胶合板和金属组合而成。但是在表面仔细涂上多层油胶(油性着色剂)，给人一种高贵的感觉。桌子上放着一杯咖啡和一本书。可以确认“完美的午后时光”到底是何种形象。

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