美国为何要维持陈旧的间接选举制？. February. 19, 2020 07:57. by 河貞敏 dew@donga.com. 观看9个月后即将举行的美国大选过程，感觉像是陷入了灵魂出窍。“宣言代议员”“赢者通吃”“卫星党员大会”“封闭型预选”等用语没有乱数表，间接选举的中层结构制度本身也过于复杂。最令人搞不明白的是，在技术如此发达的时代，为什么要维持会出现死票、存在舆论被歪曲危险的间接选举制度。 本月3日和11日，在美国中部艾奥瓦州和东北部新罕布什尔州举行的执政党共和党和在野党民主党的候选人选拔过程中，人们隐约可以猜测出其理由。 著名旅游作家、来自艾奥瓦州的作家比尔·布赖森在畅销书《胆大妄为的美国横穿记》中，将家乡描述为“放下两本电话本，站起来都能看到的地方。”他诙谐地评价了艾奥瓦州的情况，称这里几乎没有山和高楼大厦，四周都是地平线，非常平整，充满了玉米田。新罕布什尔州也是著名的私立大学，如埃克萨特、圣保罗等名校，以及属于常春藤联盟的达特茅斯大学。意思是说，这里只有学习的地方。 从纽约、洛杉矶这些东、西部沿海大城市的角度来看，不可否认，这两个城市都有“穷乡僻壤”的形象。而且，特朗普总统和民主党支持率领先的参议员伯尼·桑德斯都是大城市纽约人。前纽约市长迈克尔·布隆伯格的故乡也是波士顿。 在主要候选人中，出生在农村的只有人口只有10万的小城市印第安纳州南本德出生的皮特·布蒂吉格。他成年后在波士顿近郊的哈佛大学工作，在麦肯锡咨询公司的芝加哥事务所工作，在大城市生活了相当长一段时间。 要代表3.3亿美国人的大多数候选人都只熟悉少数大城市，如果不在大城市以外的地方举行大型政治活动，会怎么样？人口少的州被排斥的现象会越来越严重。这意味着，这里的选民得不到近距离面对候选人的机会，媒体的关注也减少了，从而出现过低表象，以为艾奥瓦州和新罕布什尔州只是以玉米和枫叶而著名的地方。 50个州的538名选举人团不单纯按人口比例分配，即使再小的州也至少保障了3名。人口最多的加利福尼亚（3950万名）州的居民是第50位的怀俄明州（58万名）的68倍，但是选举人团是55名比3名，也就是大约18倍。 由此可见，美国人相信，目前的大选制度是“牵制和平衡”的根基，它使候选人与大片领土上所有选民的接触更加广泛，避免一些大州左右国家大事。两党执意要在与首都华盛顿特区相距遥远的艾奥瓦州和新罕布什尔州开始总统候选人的选拔过程，民主党在艾奥瓦州党员大会时也经历了历史上罕见的开票延迟事件，但并没有多少声音呼吁“实施快速、透明、高效的直选制度”，大概也就可以理解了。这就是乍一看似乎违反民主主义的间接选举制度在各种争议中维持了240多年的秘诀，也是宪法第2条保障间接选举的原因。 随着交通和通讯手段的发展，极少数大城市的集中现象越来越严重，这也不难看出，保障少数州权利的现行制度将持续相当长一段时间。 如果实行1人1票的直选制度，两党候选人很有可能只选择加利福尼亚、得克萨斯、佛罗里达、纽约、宾夕法尼亚等人口在1000万以上的州，而对佛蒙特、怀俄明、阿拉斯加等州则不予理睬。在4年前的大选中，民主党候选人希拉里·克林顿因对在民主党支持率较高的威斯康星州（580万人）获胜充满信心，没有来到这里，结果把10张选举人票和白宫主人的位置让给了唐纳德·特朗普。 最重要的是，不能因为总统的选拔程序和执政党的更迭，导致各种制度和法规完全动摇，这种美国社会结构才是维持间接选举制度的最大背景。这是本来不是美国人、却要比美国人更加严重关注大选局势和结果的外国人的一点感想。

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