被强硬支持层摆布的民主党歪曲民心. February. 19, 2020 07:57. . 共同民主党院内代表李仁英昨天在国会交涉团体代表演说中，就《除了民主党》的专栏告发争议等表示：“作为执政党的院内代表，我感到很抱歉”，“我将以更低、更谦逊的姿态集中关注民生。”这是对最近批评执政党的专栏作家告发争议作出了正式道歉。看起来，这是在距离4·15国会选举50多天之前，为摆脱正在成为批评政府和执政党借口的不利因素而采取的动作。 共同民主党最近追加招募了在“曹国事态”中一直直言不讳的金太燮议员选区的公推候选人。也有分析称，这是对收到亲文支持者短信炸弹的金议员发出的警告性信息。于是，以执笔身份参与《曹国白皮书》的律师表达了参加该地区竞选的意愿。公推是党的权限，是党内的事情。每个政党的推荐标准都会有候选人的正式选举竞争力和评价等多种。但是，政党的公推是选拔国民代表国会议员的重要阶段，因此国民眼光这一常识性标准也很重要。虽然公推过程还有待观察，但如果以对曹国事态的认同感是非为准，对于执政党而言，这是无视民心的行为。 通常被称为“守文”的强硬亲文支持者们最近开始攻击对政府和执政党不友好的人。因新冠病毒事态而难以维持生计的一位个体户对文在寅总统说：“（经济）像乞丐一样。生意太差了。”结果个人身份被全部披露。据说是因为语气不敬，商店的商号、地址、手机号码被全部公开。亲文集团的这种行为无异于超出了政治表达自由、支持或反对特定政治人的自由，属于以多重压力压制和强制他人政治见解的暴力。 韩国政党不是阶级、理念政党，而是代表全体国民的全方位政党（catch-all party）。虽然不能不搭理支持层，但是要同时进行健全的中立层。如果被强硬的支持层左右，民心就会被歪曲。上周盖洛普民意调查显示，对政府的牵制论大幅增加，这是向政府、执政党发出的警告信息。最近，未来联合党议员向执政党发表近乎胡言乱语的文章的行为，也可能是意识到了强硬保守支持层的结果。保守和进步阵营都应该铭记，超越强硬支持层，无法了解国民想法的政党只会遭到孤立。

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