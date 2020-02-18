《寄生虫》充分享受奥斯卡效应......北美票房激增234%. February. 18, 2020 07:58. by 李书贤记者•申亚衡记者 baltika7@donga.com,abro@donga.com. 电影《寄生虫》周末在北美影院获得60亿韩元左右的票房收入等，充分享受了奥斯卡获奖效果。 《美联社》16日(当地时间)援引美国市场调查机构Comscore报道称，“上周末是《寄生虫》上映第19周，北美票房收入比前一周增加了234%，达到550万美元(约65亿韩元)。”据报道，这是继2001年获得奥斯卡最佳影片奖的《角斗士》之后最大的“奥斯卡效应”。至此，包括美国在内的《寄生虫》全球累计票房收入达到2.04亿美元(约2414亿韩元)。 在韩国国内，《寄生虫》的票房逆势上涨趋势也日益明显。奥斯卡颁奖典礼后的第一个周末，即14日至16日的三天里，共有8万9110名观众观看，影片登上周末票房排行榜的第四位。仅次于5日上映的《衣橱The Closet》(20万9998名)。随着越来越多的观众对保留《寄生虫》有味道的台词的英文翻译感兴趣，英文字幕版本也同时受到欢迎。

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