特朗普在大选摇摆地佛罗里达像演电影一样登场. February. 18, 2020 07:58. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美国总统特朗普16日出席了在佛罗里达州代托纳举行的汽车拉力赛“代托纳500”。现任总统出席这一活动，似乎是试图在历次大选中第二大摇摆地区佛罗里达展示存在感。 特朗普当天乘坐自己的专用豪华轿车“野兽”像电影场景一样登场。特朗普在跑道上绕行，从豪华轿车上下来后说，“伟大的美国的比赛开始了”，宣告了“代托纳500”的开幕。15万名群众以高喊“USA（美国）”相回应。 据美国有线电视新闻网（CNN）报道，大会相关人士形容说：“就像是在特朗普总统的竞选连任集会上举行了赛事。”据悉，由美国改装汽车竞赛联盟主办的这一活动人气高涨，保守倾向的观众蜂拥而至，因此甚至被称为“赛车界的超级碗”。据《今日美国》报道，赛场内还出现了数面写有特朗普总统口号“让美国再次伟大”的旗帜。 相反，民主党在大选候选人竞选初期没有出现明显领先的候选人，而针对前纽约市长迈克尔·布隆伯格过去关于女性、种族歧视的发言的攻势日益高涨。随着布隆伯格将邀请前国务卿希拉里·克林顿作为副总统候选人的消息传开，出现了集中牵制的局面。 前印地安纳州南本德市市长皮特·布吉蒂格16日在接受福克斯新闻采访时表示：“虽然以前有过容忍总统候选人种族、性别歧视发言的时候，但现在情况不同了。”参议员伯尼·桑德斯也在拉斯维加斯的竞选活动中批评说：“不作任何解释，在政治广告上投入巨资。”参议员艾米·克洛弗萨（明尼苏达州）在接受CNN采访时施压称：“不能躲在巨大的广告和广播传播背后。参加下次讨论吧。”

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