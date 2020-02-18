针对中国留学生的特别防疫，不能只推给大学. February. 18, 2020 07:58. by / /. 在新型冠状病毒感染症疫情不断蔓延的情况下，韩国教育部日前发布了《中国入境留学生保护管理方案》，对大批在开学之际入境的中国留学生实行14天暂停上学。留学生被隔离在宿舍或自己的住处，大学内的食堂和图书馆也不能使用。还包括对尚未入境的留学生通过远程授课或劝告休学等方式诱导其推迟入境等内容。 根据目前的防疫方针，除中国湖北省以外，所有从中国入境的国内外人士都必须通过发热检查和确认国内居住地和联系方式的特别入境程序才能入境。对中国留学生来说，除了这一特别程序外，每年还会增加14天的隔离期，这是因为如果学生在教室、宿舍等人员密集的环境中出现患者，很有可能会引发大规模感染。中国的新型冠状肺炎死亡者人数仍在增加，再加上国内陆续出现了29号、30号感染患者，因此出现了应以社区传播为前提加强防疫网的严重情况。 问题是，仅靠将中国留学生的隔离工作全部推给防疫力量不足的一线大学，这种对策很难取得防疫实效。国内中国留学生人数超过7.1万人，其中19022人已经入境。大部分多人间宿舍的大学为了给中国留学生安排单独房间而向国内学生通报退住，结果招致反对等，正在经历混乱。宿舍隔离的严格管理也是脱离大学行政能力的事情，而且很多留学生都居住在宿舍外的一居室等地方，实际上只能将他们放任不管。隔离设施的管理、提供饭盒、消毒和防疫等所需的财政负担也令人担忧。 韩国大学教授协会表示，“目前没有任何实际方法可以掌握入境中国留学生的实况和阻止他们移动”，主张推迟大学开学和全面禁止包括留学生在内的从中国出发的外国人进入韩国。此前，社会上多处要求扩大禁止从中国出发的外国人入境的地区，但政府考虑到外交、经济方面的影响，一直没有采取任何措施。学校管理是大学自律的领域，但防疫是国家的责任。向遵守政府的防疫政策提供必要的支援，是政府的义务。如果因中国留学生管理失败而出现患者，那么将防疫工作推给能力不足的大学、袖起双手的政府应承担负责。

한국어