打击薄弱环节的拿破仑. February. 18, 2020 07:58. by 历史学者 . 1796年，拿破仑出任意大利方面军司令。麾下的主要师长都比这位27岁的司令员年长，实战经验也丰富。拿破仑的所谓实战经验，就是三年前以大尉的身份在图隆指挥炮兵，最后用8000名左右的兵力指挥突击战，以及在巴黎向民兵开炮。意大利和奥地利联军占据了要塞和险峻的地形。一般来说，要想在这样的地区展开进攻，必须比敌人拥有压倒性的战斗力。但是拿破仑军的兵力也处于劣势，武装非常差。为了将不利的战斗引向胜利，需要士兵们的卓越战斗力和旺盛的战斗意志。 在这方面，拿破仑军也是不及格。在法国革命中诞生的军队，虽然士兵热情高涨，但训练程度低，后勤体制混乱，连军鞋都无法正常发放。拿破仑将这种军队部署在奥地利和意大利军队之间。这就是所谓的中央部署战术，这种布阵就好比大声说：“你们俩一齐上吧，不管多少，我都会对付你。”实际上，对手是来打击拿破仑军的。于是，拿破仑就更加深入钻进其中间，比敌人行动得快，打奥地利军的右侧，打意大利军的左侧，各个击破。军队的侧面是致命的弱点。一般情况下，如果布阵在两个敌人中间，两侧会同时受到敌人的攻击，拿破仑却把它当作了打击敌人侧面的机会。 拿破仑战术的核心是把握战役的关键点进行猛攻。拿破仑认为，两支军队相遇的边界是决定性的地点。无论是军团还是师团，都是两条线相接的地方，或者连接点薄弱的地方。听起来像是谁都知道的事情，但很多时候即使知道也挡不住。因为一时的固执和自私，无法实施显而易见的理论，最后就输掉了比赛。把所懂的付诸实施，比把不懂的搞懂更难。

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