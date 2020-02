Lady Gaga钟情的鼓手“节奏机器”斯皮尔斯:“我想和BTS合作”. February. 18, 2020 07:59. by 林熙允记者 imi@donga.com. 美国格莱美颁奖典礼是世界音乐人的庆典和战场。特别是2005年的格莱美留下了传说。这就是当时27岁的流行歌手亚瑟小子(Usher)和68岁的“灵魂乐(soul)教父”詹姆斯•布朗(1933~2006年)在同一个舞台上进行的祝贺演出。 那天,鼓手亚伦•斯皮尔斯(44岁)以天衣无缝的节奏与亚瑟2014年的热门歌曲《Caught Up》和布朗1970年的经典作品《Get Up(I Feel Like Being a)的Sex Machine》完美配合,展现了真正的疯克音乐(Funk),记者14日在首尔麻浦区见到了他。他是负责从后街男孩到lady gaga各种流行歌手节奏的资深“节奏机器”。 斯皮尔斯回忆说,15年前的那一天,用一句话概括就是“最让人出汗的舞台”。 “在世界著名音乐家、唱片企业家和制片人的‘鹰眼’聚集的舞台上,伴随着我的演奏,亚瑟和布朗载歌载舞......那天的压力超出想象。很感谢他们成功完成了这个任务。” 那次表演之后,斯皮尔斯收到了很多邀请。目前,他正作为超级明星爱莉安娜•格兰德的鼓手活动。去年格兰德来韩演出时,斯皮尔斯也表演了爆炸性演奏。 “虽然一些人低估了,但格兰德真的是一位了不起的歌手和出色的作曲家。照顾周围人的人性也不容忽视。能和格兰德相遇是幸运的。” 斯皮尔斯说,“小时候,我在教堂里与鼓一见钟情,从此与鼓坠入了爱河。”其长相和声音都抓住了小斯皮尔斯。“无论是丹尼斯•钱伯斯、比利-科布汉姆等不同风格,还是顶尖演奏家的风格,我都包容其中,融入到自己的风格中。” 最近他对K-POP的关心一下子增加了。13日,他见到了徐太志乐队的键盘手兼防弹少年团制作人的Docs Kim。斯皮尔斯表示:“BLACKPINK、防弹少年团在海外的人气很高。如果韩国流行音乐散发的能量好,有机会的话,我一定要参与。” 虽然最近流行音乐中虚拟乐器的比重越来越高,但斯皮尔斯表示,“流行音乐的核心要素没有改变。我的任务是把虚拟演奏和实际演奏结合起来,创造出更加强有力的东西。” 当天,斯皮尔斯在麻浦区KT&G想象广场弘益大学Live Hall举行大师课,与韩国200名职业鼓手志愿生见面。配合从亚瑟小子到DJ Shadow等众多音乐家的曲子,带来如霹雳般的演奏,回答了志愿生的好奇心。 “只关注成功是徒有虚名的。此时此刻,能感觉到正在最大限度地享受自己喜欢的事情,这才是最重要的。只有热爱生活,我才会懂得更加热爱音乐。”

한국어