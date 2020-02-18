现代汽车新Mobility搭载“智能仁川”飞驰. February. 18, 2020 07:59. by 金道炯 dodo@donga.com. 现代汽车的新Mobility(移动)解决方案事业被选定为国家公开招募事业，其竞争力得到了认可。现代汽车计划通过与现有交通工具相连的Mobility项目，积极解决城市交通问题。 现代汽车17日表示，与仁川广域市联合实施的“仁川e音”事业最终被国土交通部选定为“智能城市Challenge正式事业”的对象。“智慧城市Challenge”是结合民间创意和地方自治团体的行政能力，打造解决城市交通、环境、安全问题的新模式。 去年共选定6个预备事业地方自治团体的国土部经过1年多的示范事业，当天确定了仁川市和大田广域市、富川市等3个地区为最终正式事业对象。 现代汽车-仁川市联盟从去年12月开始，在永宗国际都市运营了2个月时间的需求应答型服务“I-MOD”示范服务，即只要乘客呼叫，就实时生成路径进行调度。另外，利用电动滑板的迷你 移动服务“I-ZET”也在永宗岛云西洞一带进行了示范运营。 据悉，这些事业在扩散可能性、革新性、社会•经济期待效果方面获得了很高的评价，现代汽车-仁川市联盟计划以后将服务地区扩大到松岛国际城市和南洞国家产业园区、检丹新城等大众交通薄弱地区。另外，还将推进将地铁、公交车、出租车等综合连接的社会参与型多用途(Multi-modal)服务事业。现代汽车战略技术本部社长池荣朝表示：“我们将通过可持续的服务，而不是一次性服务，为仁川市成为以人为本的智能城市做出贡献。”

한국어