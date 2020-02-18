孙兴慜成为首位斩获英超50球的亚洲球员. February. 18, 2020 07:59. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 让“孙旋风”孙兴慜成为首位打进英超(EPL)50粒总进球的亚洲球员的与阿斯顿维拉队的比赛成为了他一生难忘的比赛。 孙兴慜虽然罚失了点球(PK)，但利用补射打入了个人本场第一粒进球，成功创造了大记录。 赛后孙兴慜表示：“我的射门感觉不太好。但我总是坚持到底不放弃，为补射打入进球做好心理准备。 下次再有点球机会，到时候我会干脆利落地罚进去。” 阿斯顿维拉队的老门将佩佩•雷纳(38岁)在比赛中一直表现得很“出色”。突破雷纳打进制胜一球的孙兴慜表示，“雷纳是一名经验丰富、能力很强的球员，赛前我就认为这会是一场艰苦的比赛。几次得分机会都没有把握住，心情很不好。”据足球统计网站whoscored.com透露，当天孙兴慜共射门7次(有效射门6次•打进2球)。对于将对方防守球员的失误转化为决胜球，他表示，“我认为即使没能得分，保持进取心，进球的机会总会到来。此时，球很幸运地来到我这里，而最终结果也很不错。” 孙兴慜在赛后与后卫托比•阿尔德韦雷尔德一起庆祝时，引导观众向阿尔德韦雷尔德鼓掌，引起了人们的关注。孙兴慜说：“我想祝贺最近喜得贵子的阿尔德韦雷尔德。另外，虽然他当天进了1个球，但是也打进了乌龙球，所以心情似乎不太好。我认为那些比我更辛苦的球员有资格得到胜利带来的祝贺。”

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