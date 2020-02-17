未来联合党成立在即，又有中间和青年等3个政党加入. February. 17, 2020 07:46. by 金埈馹 jikim@donga.com. 3个中间和青年政党宣布加入未来联合党。未来联合党还结束了增加的4名最高委员人选，做好了创党的准备。 联合新党筹备委员会共同委员长郑柄国（音译，下同）16日在国会召开记者会表示：“宣布青年中立的‘品牌新党’、青年政党‘一起升起’、政策政党‘年轻保守’等三个政党将加入未来联合党”，“这扩大了未来联合党的革新和政治领域，将成为议会选举胜利的起点。”由此，未来联合党在17日成立之前，继自由韩国党、新保守党、面向未来的前进4.0（前进党）之后，又增添了3个新加入的政党势力。 宣布加入未来联合党的3个政党的代表（党首）都是30岁出头的青年。有评价称，“品牌新党”代表赵成恩（32岁）以前曾担任国民之党紧急对策委员会委员，更接近于进步阵营。赵成恩在解释加入未来联合党的原因时说：“我原以为，‘绝对不能成为自由韩国党’是我的信念标准，但现在拥护进步的一切道德优势和价值已经全部消失。” 未来联合党当天还完成了最高委员会的组建。在原先的自由韩国党8名最高委员的基础上，再加上济州岛知事元喜龙、新保守党“年轻政党”远景委员长李俊锡、前议员金永焕、前进党最高委员金元成，未来联合党将以12人体制起步。革新联合推进委员会发言人金恩惠表示：“加入的有走改革路线的金（永焕）前议员，还有年轻的最高委员们”，“将在新的领党层里反映青年阶层的声音。” 此外，未来联合党正在与无党派议员李贞铉接触，寻求其加入。新党联合推进委员仁相关人士表示：“预计会有部分人反对，但我们正在从‘跨越弹劾之河’的角度出发进行说服。”

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