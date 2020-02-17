现代Palisade在美国被评为“2020年度最佳汽车”. February. 17, 2020 07:47. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 现代汽车的运动型多功能车(SUV)Palisade(帕利塞德)在美国被评为“2020年度最佳汽车”。 现代汽车16日表示，帕利塞德在美国汽车专门网站“Cars.com”评选的“2020年度最佳汽车”中榜上有名。Cars.com在美国是提供汽车相关信息的专业网站，每年评选出最优秀的汽车。帕利塞德凭借第二、第三排宽敞的座椅、优雅的内部设计以及先进的技术，获得了很高的评价。价格在3万美元(约3549万韩元)到5万美元(约5915万韩元)之间合理的售价这一点被特地提到。 与帕利塞德一起，现代汽车的Veloster N(飞思)、起亚汽车的Soul及Telluride也与BMW X7、丰田卡罗拉Hybrid一起入选2020年度最佳汽车候选，获得了不少好评。其中，Veloster N被Cars.com评为“今年驾驶起来最舒服的汽车”。

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