首例感染路径不明确诊病例......新冠病毒疫情再扩散紧急状态. February. 17, 2020 07:47. by 卫恩智记者 wizi@donga.com. 16日，韩国出现了第29例新型冠状病毒感染症(世界卫生组织将新冠病毒命名为COVID-19)确诊患者。这是时隔6天之后再次出现COVID-19新病例。该患者近期没去过海外。与现有患者接触的可能性也很低。在韩国国内，感染途径不透明的患者尚属首次。这种情况令人担心。根据疾病管理本部的介绍，第29号患者是一名82岁的韩国男性。这是迄今为止韩国患者中年龄最大的。患者于15日上午11时左右因胸部疼痛来到了首尔城北区高丽大学安岩医院急诊室。经医务人员确认，患者从去年12月至今，从未去过国外。也没有出现发热和呼吸器官等异常症状。患者在急诊室重症区域接受了治疗。 但是，计算机断层扫描(CT)结果却显示为病毒性肺炎。院方立即将患者隔离在阴压病床上。随后对其进行了COVID-19诊断检查，16日确诊为阳性。患者于当天上午2时左右被送往首尔大学医院。高丽大学安岩医院急诊室立即停止运营后关闭。急诊室的其他患者被隔离在单人病房，医疗人员则处于自我隔离状态。第29号患者有发热和肺炎症状，但总体情况稳定。目前同居的妻子还没有出现症状。 疾病管理本部长郑恩京(音)表示：“经确认，第29号患者最近一周左右都有干咳，急诊室测定的体温为37.5度。正在对感染源、感染途径等进行调查。”据悉，第29号患者在前往高丽大学安岩医院之前，曾访问了首尔钟路区家附近的2家私人医院，目前防疫当局正对这两家医院进行流行病学调查。 有分析认为，随着感染途径不透明的患者的出现，社区传播是否会成为现实。不仅是中国，日本和新加坡等地也接连出现了没有海外访问经验的COVID-19患者。郑本部长表示：“COVID-19的特征是症状轻微时传染力就很高，因此存在社区感染的危险性。正在研究扩大对没有流行病学相关性的患者的筛选检查，进行先发制人的隔离等强化整体应对的方案。”

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