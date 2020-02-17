美国情报机构：“朝鲜利用恶性SW窃取虚拟货币”. February. 17, 2020 07:47. by 任寶美 bom@donga.com. 据《福布斯》等外电报道，美国国土安全部、国防部、联邦调查局(FBI)等政府机关14日追加公开了朝鲜为逃避制裁筹集资金而用于诈骗、非法活动的恶性软件。 此次政府联合发表的报告附有7个来自朝鲜的特洛伊木马病毒的分析报告。其中6个是新型病毒，1个是过去被判定是朝鲜所为病毒的更新版本。 美国机构在发表该内容时称，“公开朝鲜的恶意软件(malware attributed to North Korea)。”《福布斯》称，虽然美国政府机关一直公开这种恶性代码的危险性，但明确表明特定国家尚属首次。 在对朝鲜的网络犯罪越来越担心的情况下，《华盛顿邮报》(WP)15日在题为《美国对朝鲜实施的20世纪式制裁不再有效》的社论中指出，西方国家正在通过追踪朝鲜的账户，对石油、煤炭等的进出口进行制裁，但朝鲜利用勒索软件攻击等手段窃取虚拟货币，并利用区块链技术洗钱，以此来躲避追踪。 WP引用了过去3年间朝鲜网络使用量增加300%和最近4年间朝鲜通过以至少35个国家的金融机关、虚拟货币交易所为对象的网络攻击赚取了约20亿美元的《联合国安全保障理事会报告书》等内容。接着WP强调说，“过去对朝制裁只局限于孤立朝鲜，存在很大局限，但现在朝鲜政权已经意识到如果自己(通过网络)不越境就无法生存下去。其余世界国家也应清晰地认识到这一点。”

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