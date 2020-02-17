改良萨德性能，不要看中国的脸色，但要以战略性应对来减少摩擦. February. 17, 2020 07:47. by 金影植 spear@donga.com. 前驻韩美军司令文森特·布鲁克斯日前对《东亚日报》表示，从2017年部署在庆尚北道星州时起，就对萨德发射架和炮台进行分离改良的必要性进行了讨论。这一表态印证了美国导弹防御局局长约翰·希尔所说的，“如果发射架能与炮台分离，韩半岛（萨德运用）的灵活性将大为增加”，暗示了美国将尽早改良萨德性能的方针。 部署萨德的目的是防御朝鲜的中程和远程导弹。但美国解释说，拦截导弹的最大射程为200公里，在星州很难防御首尔等首都圈甚至乌山美军基地，但如果用无线启动萨德雷达和6个发射架，则可以提高作战效率。如果能根据需要把发射架移动数十公里，就可以实现扩大防御区域至核心要冲地区的效果，如果将萨德与“爱国者-3”拦截导弹合并，将具备用萨德防御上层、“爱国者”防御下层的双重安全网。 因为朝鲜的核导弹能力正在不断进化，所以萨德的性能改良是必要的。朝鲜一直持续开发洲际弹道导弹级“火星-14型”导弹等和不规则轨道飞行的“朝鲜版伊斯坎德尔”“KN-23”新型导弹。今年年初，朝鲜表示将推出“新战略武器”等，威胁持续不断，因此韩国必须努力提高防御能力。 当然，萨德性能改良问题有可能再次遭到中国的反对。在有关防御的安保问题上，只有不给中国干预余地的堂堂正正的外交，才能避免因萨德而消耗国力。在国内，反对萨德的运动阵营也有可能再次提出问题，韩美两国应该从战略上予以应对，避免因不必要的争议而导致国论分裂。

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