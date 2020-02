BTS将于24日在美国《吉米今夜秀》上公开第4张专辑. February. 15, 2020 08:37. by 林熙允记者 imi@donga.com. 防弹少年团将再次通过美国电视脱口秀,首次给大家展示新专辑的主打歌舞台。 防弹少年团所属经纪公司BigHit娱乐14日表示,组合将于24日(当地时间)出演美国NBC电视台播出的《吉米今夜秀(TheTonight Show Starring Jimmy Fallon)》。在当天的节目中,防弹少年团将首次公开将于本月21日发行的第四张正规专辑《MAP OF THE SOUL:7》的主打歌舞台。 据Big Hit透露,当天的节目将以特辑形式播出,内容为接受主持人吉米•法伦的采访,以及他们访问纽约名胜的场面。吉米在录制节目时看到他们的表演后说:“我不相信表演是多么盛大,多么精彩。防弹少年团占领了纽约大中央车站。”大中央车站是纽约历史悠久的火车站。吉米今夜秀方面预告防弹少年团将出演,并在官方社交网络服务(SNS)账号上上传了“想问防弹少年团的问题”的帖子。与此相关的“Hash Tag(#FallonAsksBTS)”还登上了推特全球实时趋势的第一位。防弹少年团于2018年9月首次出演该节目并结缘。节目中展示了当时专辑主打歌《IDOL》的舞台。

