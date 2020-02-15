全球变暖的隐形逆袭. February. 15, 2020 08:38. . 圣·埃克苏佩里小说《小王子》中猴面包树的突然死亡接连不断。象征热带非洲的猴面包树能活2000年以上，所以一生中很难看到它的死亡。尽管如此，最近数年间却接连突然死亡。根据2018年刊登在《自然》杂志上的研究结果，猴面包树的突然死亡，是由全球变暖引起的，是因为无法适应气候变化而产生的现象。 如同猴面包树的事例一样，地球对地球变暖发出了明显的警告，但我们的反应却很消极。因为我们认为这不会对我们的生活造成直接的伤害。但实际情况并非如此。 格外温暖的这个冬天，对于世界能源市场来说，犹如一场灾难。据美国气象学家乔·沃兹尼基介绍，美国供暖需求比近10年的平均值低12%，亚洲和欧洲分别低14%和13%。可以说，整个北半球在温暖的冬季，供暖需求减少了10%以上。供暖需求的减少导致了石油和天然气的消费减少，这导致了价格的下跌。天然气被认为是最具代表性的取暖用化石燃料，在美国期货市场交易价格比前一年下降了30%。如果这一现象持续下去，那么从目前整个国家收入的40%都依赖于石油和天然气的俄罗斯开始，经济危机有可能席卷全球。 最近成为全世界焦点的山火也是很大程度上受到了地球变暖的影响。虽然全球变暖和山火似乎没有太大关系，但专家认为山火规模扩大的原因是全球变暖导致干燥地区增多。因为去年11月发生的美国加利福尼亚山火，向保险公司申请的保险金达14万亿韩元。 日本研究团队在英国科学杂志《自然·气候变化》上发表的研究结果称，如果全球变暖以目前的速度发展，本世纪末的经济损失将接近世界国内生产总值（GDP）的9%。这意味着，人类所有经济活动的十分之一将作为放任全球变暖的代价消失。不过，该研究团队还预测，如果遵守巴黎气候协定，将世界平均气温的上升控制在2摄氏度以下，损失额将减少到世界GDP的0.4%至1.2%。 与海外已预测因地球变暖导致数万亿韩元的损失不同，在国内则主要有一些琐碎的生态系统变化报告，例如在东海捕捞不到明太鱼，但捕捞到了主要产地在济州岛的鲂鱼，以及青蛙提前一个月左右结束冬眠醒过来后被冻死等等。不能因为眼下国内受灾不重，就把地球变暖当作隔岸观火的热闹来看。 人类以用科学的力量解决所有问题的信心为基础，不断推进开发。但是地球变暖似乎在嘲笑人类拥有的科学力量，已经超越了现实生活，对整个经济也产生了负面影响。哪怕是现在，如果我们所有人不抱着“地球人”的觉悟谋求与地球一起生活的方法，说不定未来连投入到科学的资金都不够。

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