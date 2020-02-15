前驻韩美军司令：“萨德发射架和炮台分离运用方案，已在进行准备”. February. 15, 2020 08:38. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 就美国国防部此前表示将推进把萨德发射架和炮台分离运营的方案一事，前驻韩美军司令官文森特·布鲁克斯当地时间13日表示，“这是从2017年起一直进行研究的方案，今后将按计划推进”，“据我所知，事实上已经在进行准备。” 分析认为，从2017年3月在庆尚北道星州部署萨德开始，美国国防部就在考虑改变萨德的运用方式，以预算安排和相关技术开发为基础进入了实质性的准备阶段。 布鲁克斯当天在接受《东亚日报》的电话采访时表示：“分离萨德发射架和炮台进行运用，可以扩大（导弹防御的）覆盖范围，从而更有效地保护韩国。”他接着解释说：“萨德虽然是优秀的导弹防御体系，但是有更好的利用其技术的方法，而且有必要持续升级。” 他具体说明道：“为了保护韩国免受朝鲜的导弹攻击，需要多大的防御半径和距离，这是问题所在”，“例如，（把萨德炮台或发射架）部署在南部，可以通过远程操纵的方式，扩大防御范围。” 布鲁克斯在韩美两国在星州部署萨德的时候担任驻韩美军司令。他评价称，“这一建议从2017年起一直在谈论，现在开始得到预算支援，是一个很好的信号”。 布鲁克斯在回答关于这种动向是否会刺激朝鲜的提问时表示：“如果（美国和）朝鲜之间的（无核化）谈判取得进展，那么现在也许就不需要进行这样的讨论，但现在有必要。”对于中国很可能反对的问题，他强调：“已经讲过多次，萨德是导弹防御系统，和中国没有任何关系。” 此外，对于《东亚日报》问及“萨德相关预算是否列入正在进行的韩美防卫费分担额磋商中”，美国国务院相关人士当天回答称，“其内容并不是磋商的主题”。

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