嘴上说“多伦多新人”行动上却给人以“球队支柱”的感觉，春训首练掌握的“柳贤振自尊心”. February. 15, 2020 08:38. by 李憲宰 uni@donga.com. 14日，美国职业棒球大联盟多伦多蓝鸟队春季集训的首次正式训练在美国佛罗里达州达尼丁的巴比Metic体能训练Complex举行。 柳贤振(33岁)代替过去7年穿过的洛杉矶道奇队的队服，换上多伦多队的队服，丝毫没有拘束感。虽然与在美国亚利桑那州训练的道奇队不同，这是在佛罗里达进行的第一次训练，但他的表情和平时一样平静。虽然嘴上说“我是这支球队里新来的新人。”但是无论是在训练态度还是行为上，都给人以球队支柱般的感觉。 多伦多队在今年赛季前以4年8000万美元(约947亿韩元)的价格引进了自由签约选手(FA)柳贤振。 从第一次训练开始，作为球队历史上第三位身价不菲的球员，他在球队内外都得到了王牌球员的待遇。在当天的训练场上，包括韩国记者在内，美国和加拿大当地媒体共60多人对柳贤振的一举一动进行了采访。尤其是超过30名的韩国记者，令球队相关人士和当地媒体惊讶不已。 几天前进行个人候补投手训练的柳贤振当天与年轻的捕手利兹•麦奎尔(24岁)进行了配合。在33个候补投手投球期间，他一一检查了自己拥有的所有球种(快球、外切快速球、曲线球、变速球)。 他说：“我打算尽快增加投球数和局数。我会按照进军美国后自己一直以来的意愿去做。从一开始就想展现很多东西，所以不会太勉强。”当被问到“作为球队的尖子投手，应该表现出什么样的面貌”时，他回答道：“我还有很多东西需要学习。比起王牌选手的角色，会更有趣的进行棒球比赛。如果年轻选手有什么疑问，我会在我知道的范围内提供帮助。” 当天与柳贤振组成接投组合的麦奎尔说：“柳贤振知道怎么投球。他的身体状态也很不错。”他还表示，自己曾与柳贤振道奇队时期的队友老将拉塞尔•马丁就柳贤振进行过对话。麦奎尔因淫乱行为被美国当地警方逮捕后获释的消息在前一天通过加拿大媒体进行了报道，但由于此事还在调查中，麦奎尔当天仍像往常一样参加了训练。当天，柳贤振怀孕的妻子、前播音员裴智贤还来到训练场为丈夫加油助威。 柳贤振计划在16日再进行一次候补投手训练。柳贤振笑着说，“预计会再进行一次候补投手投球训练，然后进入热身赛。虽然有了第一次出场的日程，但直到球队公布为止，我将保密。”

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