奉俊昊：“类型电影就像是流淌在我血管里的血液”. February. 15, 2020 08:39. by 李?? baltika7@donga.com. “奥斯卡颁奖典礼是四天前吗？还是三天前？好像是3年前的事情了。” 凭借电影《寄生虫》席卷美国奥斯卡金像奖4大奖项的奉俊昊导演(51岁)获奖后的第一个对外活动就是与美国明尼苏达州明尼阿波利斯地区的观众进行对话。据明尼苏达州地区外电报道，奉俊昊当地时间12日晚8时参加了在明尼阿波利斯沃克艺术中心举行的与观众的对话，并就自己的电影和奥斯卡颁奖典礼进行了交谈。 华克艺术中心从上月31日开始到本月11日举行了以《奉俊昊：越过边界》为题，放映《寄生虫》、《母亲》、《玉子》、《雪国列车》等影片的企划展。奉俊昊为了给当天的活动画上圆满的句号，与美国著名评论家、亚马逊工作室首席总监斯科特•芬达斯进行了面谈。 对于成为奥斯卡四冠王，奉导说：“这的确是件了不起的事情，但我仍然无法理解。”他坦言，“《寄生虫》获得最佳国际影片奖后，并没有期待再能获得其他奖项。在公布最佳导演奖后，我在没有准备获奖感言的情况下就上台了。” 对于以电影《得州电锯杀人事件》为题材发表获得最佳导演奖的感想，他笑着说：“我不明白为什么那时候会说得州电锯。真奇怪。”奉俊昊当时说，“我想把奖杯用德州电锯分成5等份，与其他候选导演分享”，成为话题。 他表示：“类型电影就像是流淌在我血管里的血液。通过AFKN和大学社团接触到阿尔弗雷德•希区柯克、布莱恩-德•帕尔马、萨姆•佩金帕的电影，此后把韩国现实和类型电影的趣味相结合成为了我的人生目标。”他还列举了包括自己在内的朴赞郁、金知云、李沧东导演，并介绍说“这些人是韩国第一代电影迷”。这次上映会不包括奉导演的首部长篇电影《普兰达斯的狗》(2000年)。这部作品不受欢迎。当芬达斯试图指点影片的优点时，奉俊昊笑着说：“那部作品不包括在节目中，我非常高兴。“千万别看！” 《寄生虫》在美国票房榜上，从10日开始连续三天保持第四位。北美累计票房为3717万美元(以12日为准)，即将超越历届外语片票房排名第5位的《潘神的迷宫-与奥菲丽娅的三个钥匙》。以DVD和蓝光光盘形式发行美国著名古典电影和同时代电影的标准收藏公司计划推出《寄生虫》和《杀人回忆》作为“标准收藏版”。在国内，《寄生虫》的英文版故事脚本将以图像小说(Graphic Novel)形式于5月发行。

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