受COVID-19疫情影响，世界移动通信大会MWC 33年来首次取消. February. 14, 2020 07:43. by 郭道英 now@donga.com. 原定于本月末在西班牙巴塞罗那举行的世界最大移动通信大会“MWC 2020”因担心新型冠状病毒感染症(世界卫生组织将新冠状病毒命名为COVID-19)而被取消。这是自1987年首次举办该活动后33年来第一次取消活动。 据路透社等外媒12日(当地时间)报道，原定于本月24日至27日举行的“MWC 2020”峰会因主办方世界移动通信运营商协会(GSMA)的决定而决定不举行。当天，GSMA主席约翰•霍夫曼通过声明表示，“在COVID-19存在国际忧虑的情况下，GSMA将无法维持活动。考虑到巴塞罗那和东道主西班牙的安全，将取消MWC 2020。” 各国信息通信技术(ICT)企业和10万多名参观者聚集的MWC每年都有华为等中国ICT企业大举参与，但今年中国被指定为COVID-19的发源地，因此各国都表示担忧。此前，LG电子、爱立信、英伟达、亚马逊、索尼等企业已经表明了不参加意向，其他国内外企业也纷纷取消了预定的座谈会或将展会规模降到最低。 另外，13日国内3家移动通信公司也决定，将不举办原本于本月27日进行的配合“盖乐世S20”事前开通日的上市活动。一般情况下，3家公司在新作旗舰智能手机上市后，都会在事前开通日期邀请艺人或普通市民加入者等，举行开通活动，进行各种活动。通信业界相关人士表示：“在有关COVID-19的担忧日渐加深的情况下，认为进行现场活动是不合理的，因此上市营销将主要在网上进行。”

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