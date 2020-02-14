保守联合筹备委员会确定新党名为“未来联合党”. February. 14, 2020 07:43. by 崔宇烈记者、李智勋记者 dnsp@donga.com、easyhoon@donga.com. 自由韩国党和新保守党等保守政党参与的联合新党筹备委员会（简称联筹委）13日确定新党的名称为“未来联合党”。另外，随着中央选举管理委员会允许自由韩国党的比例代表议员选举用政党“未来韩国党”注册，保守阵营的议会选举体制构筑进入了最后阶段。 自由韩国党当天召开全国委员会，通过了内容为“推进与维护大韩民国宪法、自由民主主义和市场经济原则的所有政党、政治家、市民团体等的合并”的政党联合案。在随后举行的联筹委会议上，新党名称被定为“未来联合党”，并决定由自由韩国党代表（党首）黄教安作为新党的代表在选举管理委员会进行登记。新党领导体制和公推管理委员会的组成，将以自由韩国党最高委员会及公推管理委员会为基础，并在此基础上再增加两三人。联筹委委员长朴亨俊解释说：“决定新增的最高委员等采用分享额度的方式，一起讨论并推荐。” 当初不允许使用“比例韩国党”名称的选举管理委员会，当天通过审查，允许使用“未来韩国党”这一名称。这是宪政史上首次正式登记用来选举比例代表议员的政党投票用政党。此外，朝野政党当天决定，在下个月5日的全体大会上处理议会选区划定案。

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